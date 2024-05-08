الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية": مستشفيات جنوب غزة لم يتبقِ لديها سوى 3 أيام من الوقود

الصحة العللمية
الصحة العللمية

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات جنوب غزة لم يتبق لديها سوى ثلاثة أيام من الوقود. 

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، إن المستشفيات في جنوب قطاع غزة لم يتبق لديها سوى ثلاثة أيام من الوقود، بسبب إغلاق المعابر الحدودية.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن إغلاق الحدود يعيق أيضًا إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال تيدروس إن النجار، أحد المستشفيات الثلاثة في رفح، لم يعد يعمل بسبب الأعمال العدائية المستمرة في المنطقة المجاورة والعملية العسكرية في رفح.

وتابع: "في الوقت الذي تحتاج فيه العمليات الإنسانية الهشة إلى التوسع بشكل عاجل، فإن عملية رفح العسكرية تحد بشكل أكبر من قدرتنا على الوصول إلى آلاف الأشخاص الذين يعيشون في ظروف مزرية دون ما يكفي من الغذاء والصرف الصحي والخدمات الصحية والأمن". “هذا يجب أن يتوقف الآن”.

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