الطرق الصوفية تحتفل اليوم بالليلة الختامية لمولد القطب أبوالحسن الشاذلى بالبحر الأحمر

تحتفل الطرق الصوفية، اليوم الأربعاء، بمولد القطب الصوفى الإمام أبوالحسن الشاذلى، بحضور عدد كبير من مريدى وأتباع الطرق الصوفية، حيث تقام الفعاليات بمدينة حميثرة بالبحر الأحمر حول ضريح القطب الصوفى الشاذلى، والتي يشارك فيها 50 طريقة صوفية، التزما بقرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الذى أقر بأن يكون الاحتفال فى هذا الموعد.

كما يشارك فى الفعاليات الختامية اليوم الاربعاء، عدد من المنشدين الكبار أمثال الشيخ ياسين التهامى والشيخ أمين الدشناوى، وفرقة الحضرة وفرقة المرعشلى، وتقام الفعاليات فى حضور عدد من شيوخ وعلماء الصوفية الذين جاءوا من كل أنحاء مصر للمشاركة فى هذه الفعاليات التى تقام لأول مرة فى الموعد الجديد.

من جانبه، قال الدكتور سيد مندور، نائب الطريقة السمانية، والمتواجد حاليا فى مولد أبوالحسن الشاذلى بالبحر الأحمر، إنه وصل إلى الحرم الشاذلى آلاف المريدين والذاكرين والعاشقين للقطب الصوفى الشاذلى، للاحتفال بفعاليات الليلة الختامية التى ستنظم اليوم، وقامت وزارة الداخلية بمجهودات كبيرة لتأمين المشاركين فى الفعاليات التى انطلقت منذ الأربعاء الماضى وحتى اليوم، ومن المنتظر تنظم حلقات الذكر والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم من قبل أتباع ومريدى الصوفية الذين جاءوا من كل حدب وصوب.

وقالت المشيخة العامة للطرق الصوفية، إن هناك استعدادات كبيرة اليوم الأربعاء بمنطقة حميثرة بالبحر الاحمر والتى يقام فيها فعاليات القطب الصوفى ابوالحسن الشاذلى، حيث استعدت الطرق الصوفية فى مصر، للاحتفال بمولد القطب الصوفى الأكبر، سيدى الإمام أبوالحسن الشاذلى، وذلك حول ضريحه، بمنطقة حميثرة بالبحر الأحمر، حيث تعد هذه أول احتفالية خاصة بمولد القطب أبوالحسن الشاذلى وفق التوقيت الجديد، الذى أقره المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى مصر حيث كانت الطرق الصوفية تحتفل سابقا بذكرى مولده يوم وقفة عرفات، الأمر الذى كان يثير حالة من الجدل فى الأوساط الدينية، لذلك تم تغيير الموعد ليصبح فى العشر أيام الأخيرة من شهر شوال كل عام.