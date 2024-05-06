مريدو الصوفية يطلقون قافلة إلى البحر الأحمر للمشاركة فى مولد القطب أبوالحسن الشاذلي

أعلن مريدو الطرق الصوفية، اليوم الأثنين، عن تنظيم قافلة صوفية إلى مدينة حميثرة بالبحر الأحمر، للمشاركة فى فعاليات مولد قطب الأقطاب الإمام ابوالحسن الشاذلى مؤسس الطريقة الشاذلية الصوفية فى العالم الإسلامى والتى يقدر عدد أتباعها بالملايين حول العالم.

ويشارك فى هذه القافلة عدد كبير من أتباع ومريدى الصوفية حيث تضم القافلة مريدين ينتمون لعدة طرق صوفية مثل الطريقة الرفاعية والطريقة القادرية والطريقة الشاذلية والطريقة الأحمدية وغيرهم من محبى التصوف والروحانيات، وبدأت فعاليات مولد القطب الشاذلى يوم الأربعاء الماضى وتقام الليلة الختامية يوم الأربعاء القادم الموافق 8 مايو 2024.

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وقال مصطفى زايد المهتم بالشأن الصوفى، إن هذه القافلة وهذه الزيارة تعتبر أول قافلة صوفية، يتم تنظيمها إلى ضريح القطب الصوفى سيدى أبوالحسن الشاذلى فى الموعد الجديد الذى أقرته المشيخة العامة للطرق الصوفية، ولذلك إحتفالات مولد القطب الصوفى سيدى ابوالحسن الشاذلى هذا العام لها طابع خاص جدًا، ويقام لأول مرة فى حضور جميع الطرق الصوفية، جيث أن توقيته من قبل لم يكن مناسب للكثيرين.

فى سياق آخر، قال الدكتور سيد مندور نائب الطريقة السمانية والمتواجد حاليا فى مولد القطب الصوفى أبوالحسن الشاذلى بالبحر الأحمر، إن الإحتفال بمولد القطب أبوالحسن الشاذلى يشهد تواجد مكثف من جميع أتباع الطرق الصوفية، ويتواجد عدد كبيرمن شيوخ ومريدى الصوفية فى هذه الفعاليات الاحتفالية التى تنظم لأول مرة فى الموعد الجديد.