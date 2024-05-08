دراسة تكشف نتائج مثيرة للقلق عن هواء السيارات.. هل يتعرض السائقين لـ السرطان؟

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية عن نتائج مثيرة للقلق فيما يتعلق بنوعية الهواء داخل السيارات، مع احتمال تعرض السائقين والركاب للمواد الكيميائية المسببة للسرطان.

وأجريت الدراسة في 30 ولاية، وفحصت هواء المقصورة في 101 مركبة كهربائية وغازية وهجينة تمتد لسنوات الطراز من 2015 إلى 2022. ومن المثير للقلق أن 99٪ من السيارات كانت إيجابية لـ TCIPP، وهو مثبط للهب يجري التحقيق فيه حاليا من قبل البرنامج الوطني الأمريكي لعلم السموم، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي غالبية المركبات أيضًا على اثنين من مثبطات اللهب، TDCIPP وTCEP، وكلاهما معروف بأنه مسبب للسرطان.

وأكدت ريبيكا هوهن، الباحثة الرئيسية وعالمة علم السموم في جامعة ديوك، على أهمية النتائج، قائلة: "بالنظر إلى أن السائق العادي يقضي حوالي ساعة في السيارة كل يوم، فهذه مشكلة صحية عامة مهمة ". وسلطت الضوء كذلك على القلق بشأن الأفراد الذين يسافرون لمسافات أطول والركاب الأطفال، الذين هم عرضة للخطر بشكل خاص بسبب ارتفاع معدلات استنشاقهم. وكشفت الدراسة أن مستويات مثبطات اللهب الخطرة كانت مرتفعة خلال أشهر الصيف، ويعزى ذلك إلى زيادة إطلاق المواد الكيميائية من مواد السيارة بسبب الحرارة.

مثبطات اللهب

وحدد الباحثون رغوة المقاعد باعتبارها المصدر الرئيسي للمركبات المسببة للسرطان في هواء المقصورة، حيثُ إن مثبطات اللهب، التي تمت إضافتها للوفاء بمعايير السلامة التي وضعتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في السبعينيات، تظل دون تغيير على الرغم من التقدم، مما يثير المخاوف بشأن اللوائح التي عفا عليها الزمن.

وأعرب باتريك موريسون، مدير الصحة والسلامة والطب في الرابطة الدولية لرجال الإطفاء، عن قلقه بشأن دور مثبطات اللهب في تفاقم معدلات الإصابة بالسرطان المرتفعة بين رجال الإطفاء. وذكر موريسون في بيان صحفي أن "ملء المنتجات بهذه المواد الكيميائية الضارة لا يفعل الكثير لمنع الحرائق في معظم الاستخدامات، وبدلًا من ذلك يجعل الحرائق أكثر دخانًا وأكثر سمية للضحايا، وخاصة بالنسبة للمستجيبين الأوائل". وحث الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) على مراجعة معايير القابلية للاشتعال للتخلص من الحاجة إلى مواد كيميائية مثبطة للهب داخل المركبات.

فيما أيد الباحثون رأي موريسون، مؤكدين أن مثبطات اللهب السامة لا تقدم أي فوائد ملموسة عند استخدامها في المركبات.

خطر الإصابة بالسرطان

واقترحت ليديا جال، مؤلفة الدراسة وكبيرة العلماء في معهد سياسة العلوم الخضراء، خطوات عملية يمكن للأفراد اتخاذها لتقليل التعرض لمثبطات اللهب السامة، مثل فتح نوافذ السيارات ومواقف السيارات في المناطق المظللة أو المرآب. لكنها أكدت على ضرورة التقليل من استخدام مثبطات اللهب في المركبات بشكل كامل. وقال جاهل: "لا ينبغي أن يؤدي التنقل إلى العمل إلى خطر الإصابة بالسرطان، ويجب ألا يتنفس الأطفال المواد الكيميائية التي يمكن أن تضر أدمغتهم وهم في طريقهم إلى المدرسة"، مسلطًا الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية للتخفيف من المخاطر الصحية المرتبطة بهذه المواد الكيميائية.