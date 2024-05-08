الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز

سياسي

برلمانى: مصر حاضرة فى المشهد الفلسطينى بقوة وجهودها متواصلة لوقف إطلاق النار

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

وصف النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وأوامر التهجير للفلسطينيين بمغادرة شرق رفح، بكارثة إنسانية جديدة وجريمة تضاف لسجلها الحافل بالانتهاكات ضد الإنسانية.

ولفت نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى الجهود المصرية المتواصلة على مدى الساعة للتوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، مشيرًا إلى أن مصر وبتوجيهات القيادة السياسية حاضرة في المشهد الفلسطيني وبدور محوري منذ بدء العدوان وحتى الآن، قائلًا: مصر موقفها واضح برفض العدوان والتهجير والتصعيد على حساب مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية ينذر بمزيد من الجرائم الإنسانية، لافتًا إلى ضرورة الاستماع لتحذيرات مصر من التداعيات الكارثية حال الهجوم على رفح الفلسطينية فيما يخص الوضع الإنساني فى القطاع، وما يمثله ذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين.

 

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نادر يوسف: القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى ولن تسمح مصر بتصفيتها

وأشار نائب بني سويف، إلى أن مصر حريصة أشد الحرص على حل القضية الفلسطينية ووقف الحرب والتصفية، والدبلوماسية المصرية نشطة ومستمرة فى دعم القضية الفلسطينية والسعى حتى تتوقف الحرب وحل القضية بشكل كامل وعادل.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، بمطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال للانصياع للهدنة ووقف إطلاق النار، وتسليم الرهائن والأسرى وعودة الهدوء لقطاع غزة.

النائب نادر يوسف نسيم مجلس الشيوخ الإحتلال الإسرائيلي التهجير الجهود المصرية

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