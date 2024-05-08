"الإفتاء": الخميس أول أيام شهر ذى القعدة لعام 1445 هجريًا

استطلعت دار الإفتاء هلال شهر ذوالقعدة لعام 1445 هجريًا، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت الدار إلى أنه تحقق لها ثبوت رؤية هلال ذوالقعدة، وعلى ذلك يكون اليوم الأربعاء هو آخر أيام شهر شوال، على أن يكون غدًا الخميس الموافق التاسع من شهر مايو الجاري هو غرة شهر ذوالقعدة لعام 1445 هجريًا.

ومن جانبه، أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه يولد هلال شهر ذوالقعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة ٥:٢٣ صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء ۲۹ من شوال ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٥/٨م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد لمدة ۳۱ دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة ۳۸ دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (۳۲) و٤٠ دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (۸) و٤٨ دقيقة).

وبذلك تكون غرة شهر ذوالقعدة ١٤٤٥هـ فلكيًّا غدًا الخميس ٢٠٢٤/٥/٩م.