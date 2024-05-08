الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعقد جمعيته العامة الأولى (صور)

جريدة الدستور

انعقدت اليوم الأربعاء، الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بدعوة مؤسسات وكيانات الجمعية العامة للتحالف الوطني للانعقاد.

ورأس الجمعية العامة أكبر الأعضاء سنًا، ثم بدأت الجمعية بشكر رئيس الجمهورية على رعايته للتحالف الوطني، ثم تم استعراض الإجراءات القانونية لإتمام أعمال الجمعية واستكمال تأسيس التحالف الوطني.

كما استعرضت اللجنة المؤقتة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 76 لعام 2024 الإجراءات التي تم اتخاذها لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتكون تحت بصر الجمعية العامة في أول انعقاد لها.

كما جرى اليوم انتخاب ۲۱ عضوا لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني من أعضاء الجمعية العامة، تحت إشراف لجنة محايدة من غير أعضاء الجمعية العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، وتطبيقًا للقانون سيعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء بعضوية مجلس الأمناء، ليكتمل النصاب القانوني لمجلس أمناء التحالف الوطني بـ25 عضوًا، وينعقد لممارسة مهامه.

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