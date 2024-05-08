"مثلث الأمل".. بدء أعمال شق طرق التجمع السادس بالقاهرة الجديدة (صور)

شهد المهندس عبدالرؤوف حامد الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، أعمال البدء في شق طرق التجمع السادس “ مثلث الامل ” واعمال الطرق بالامتداد الشرقي وكذلك إطلاق تيار منطقة الامتداد بالتجمع الثالث.

واستهل “الغيطي” جولته بالمدينة، بتفقد أعمال تطوير الطرق الجاري تنفيذها بالقطاع الثاني بمركز خدمات المدينة بالمدينة حيث يتم تطوير جميع طرق وباركات مركز الخدمات بالمدينة لتسهيل حركة السير لساكنى ورواد المدينة داخل مركطز خدمات المدينة.

وأعلن رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،، أنه تم البدء في اعمل قطع وشق الطرق بمثلث الأمل حيث يعتبر امتدد لمدينة القاهرة الجديدة ويتميز مثل الامل بموقعه المتميز حيث يقع بين طريق العين السخنة الجديدة والطريق الاوسطى وقربه من العاصمة الإدارية الجديدة وتبلغ مساحة مثلث الامل حوالي 4800 فدان



وتابع مسئولي جهاز القاهرة الجديدة، أعمال الطرق الجارية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة (رفع كفاءة محور " 24" الر ابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بمنطقة بيت الوطن وكذا اعمال محور ( (RR الرابط بين محور العبور بالتجمع الثالث ومحور محمد بن زايد بالامتداد الشرقي للمدينة مرور بشارع التسعين الجنوبي.



كما تفقد مسئولي جهاز القاهرة الجديدة بمتابعة أعمال الطرق الجارية داخل ( التجمع السادس ) بالامتداد الجنوبي للمدينة وربطها بالطرق والمحاور السريعه لتنمية المنطقة ليكون امتداد لمدينة القاهرة الجديدة ليتم خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمدينة القاهرة الجديدة.

إطلاق التيار الكهربائي بحلقة جهد متوسط بمنطقة امتداد النرجس ( بيت الوطن ) التجمع الثالث

وفي سياق متصل، صرح رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عن بدء اطلاق التيار الكهربائي بحلقة جهد متوسط بمنطقة امتداد النرجس ( بيت الوطن ) حيث يجري العمل علي قدم وساق لتجهيز شبكة الجهد المنخفض تمهيدًا للبدء في اجراءات اعمال المطابقات اللازمة للتعاقد و تركيب عدادت الكهرباء وسيتم اطلاق التيار الكهربائي بقطع الأراضي تباعا لتغطية كامل المشروع.

وفى نفس السياق اكد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس الجهاز انه بالتزامن مع اطلاق التيار الكهربائي جاري العمل للانتهاء من اعمال الطرق سواء الرئيسية او الفرعية لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال السكان ومالكى القطع والوحدات.