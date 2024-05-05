الغيطي: تطوير منظومة أعمال المرافق الحل العاجل بمنطقة الامتداد بالقاهرة الجديدة

أجرى المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة، جولة تفقدية، وكان يرافقه نواب رئيس الجهاز والمهندسين التنفيذيين، لمتابعة مستجدات تنفيذ أعمال المرافق في منطقة الامتداد.

وتشمل هذه الأعمال أعمال الصرف الصحي ومحطة المعالجة والخطوط الناقلة وخطوط الانحدار، وذلك كجزء من الحل العاجل للمنظومة في المدينة.

تفاصيل تنفيذ أعمال الصرف الصحي بمنطقة الامتداد بالقاهرة الجديدة

لقد بدأ المهندس عبد الرؤوف والوفد المرافق له جولاته التفقدية بمتابعة تنفيذ رافع الصرف الصحي رقم 4 والخط الناقل في محطة المعالجة الرئيسية، والذي يبلغ طوله نحو 28 كيلومتر في منطقة الامتداد.

وذكر رئيس جهاز القاهرة الجديدة أنه تم تنفيذ خطوط انحدار بأقطار مختلفة تتراوح ما بين 250 مم و2500 مم، ويمكن أن تصل أطوال خطوط الانحدار إلى 40 كيلومتر، والتي تساهم في نقل مياه الصرف الصحي لمشروع بيت الوطن إلى محطة الصرف الصحي رقم 4.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أن مشروع محطة الصرف الصحي رقم 4 يعد جزءًا من الحل العاجل لمنظومة الصرف الصحي في القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أن محطة الصرف الصحي 4 تساهم في نقل تصرفات الصرف الصحي في منطقة بيت الوطن إلى محطة المعالجة الرئيسية المخصصة للمنطقة.

كما وجه رئيس جهاز القاهرة الجديدة العديد من التوصيات والتكليفات للمهندسين والشركات العاملة في المشاريع المختلفة، بضرورة العمل على سرعة إنجاز وإنهاء الأعمال في الأوقات المحددة والمتفق عليها، وذلك بالتوازي مع جودة الأعمال ومراعاة أصول الصناعة والاشتراطات الفنية المتعارف عليها.

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي في نفس السياق أن خطة تطوير المنظومة تتضمن أعمال تطوير المرافق في المدينة، مثل رفع كفاءة شبكات ومحطات المياه والصرف في المدينة.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة أنه يتم حاليًا تنفيذ إحلال وتجديد خطي قطر 1400 مم من (GRP) مياه إلى (صلب) في تقاطع الطريق الدائري مع مطالع ومنازل طريق السويس، حيث يقوم هذا الخط بنقل مياه الشرب من محطة رافع 3 إلى محطة رافع 4، وذلك للحد من أعطال الخط وتقديم أفضل خدمة لسكان المدينة.

ونوه رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن تأتي خطة تطوير المدينة بمنظومة محطات الصرف الصحي والروافع وكذلك مياه الشرب بالمدينة وفقا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق وتوجيهات المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير وتنمية المدن الجديدة.