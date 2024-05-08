توقعات بزيادة الحركة السياحية من الأسواق العربية على المقاصد المصرية خلال الصيف

يشهد الوفد الرسمى برئاسة غادة شلبى نائب وزير السياحة والاثار لشؤن السياحة؛ المشارك بسوق السفر العربي 2024 (ATM) في نسخته الـ31 والمستمر حتى غدا 9 مايو الجاري، بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، اجتماعات مكثفة ولقاءات اعلامية لاستعراض سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الدول العربية.

كما يقوم القطاع الخاص المشارك بالمعرض الذى يتضمن نحو 35 شركة سياحة و25 منشأة فندقية؛ عقد لقاءات عمل مع نظرائهم من العارضين المشاركين من الدول المختلفة حيث نحو 2300 عارض يمثلون 165 دولة، لتعزيز التعاون المشترك لدفع معدلات السياحة العربية البينية.

ويشير محمد عيد الخبير السياحى والمشارك بالمعرض إلى أن المشاركة المصرية في سوق السفر العربى تأتي لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي ولاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يعد فرصة لعقد اللقاءات الرسمية والمهنية.

شرم الشيخ على راس اهتمام السائح العربى

موضحا أن مدينة شرم الشيخ مازالت على قائمة اهتمامات السوق السعودى والأردنى والتركى وذلك ما أيده منظمى الرحلات من هذه المشاركة بالمعرض كما أن مدينة الغردقة مازالت على قائمة اهتمامات السوق الصيني.

وأضاف عيد، أن القطاع الخاص السياحى يعقد اجتماعات مهنية مع كافة الأسواق المشاركة بالسوق كشركات السوق السعودى والكويتى والأردني والجزائرى والتركى والصينى، لجذب المزيد من الحركة السياحية إلى مصر.

وأوضح عيد أن التكنولوجيا الحديثة وإدارة السمعة الإلكترونية للمقاصد السياحية، من أهم عناوين ورش العمل المصاحبة لسوق السفر العربى بدبي.

وتشارك وزارة السياحة والآثار هذا العام في المعرض بجناح ضخم يعتبر الأكبر بتاريخ المشاركات المصرية في السوق، حيث تشارك بجناح تبلغ مساحتة 720 متر، ويعد سوق السفر بدبي الحدث الأكبر والأهم سياحيًا بالمنطقة العربية وأفريقيا، ويأتى السوق هذا العام تحت شعار "تمكين الابتكار - تطوير قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال".