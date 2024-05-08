يبحث الكثير من المواطنين المستفادين من كارت الخدمات المتكاملة عبر محرك البحث جوجل عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي إطار ميكنة الخدمات والهيئات الحكومية ورؤية مصر 2030، وله عدة مميزات يحصل عليها حامله منه

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

يوفر للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية المعتمدة مجانًا، والحصول على الأدوية المخفضة الثمن من صيدليات التأمين الصحي.

كما يمكنه استخدام وسائل النقل العام بخصم 50%، والحصول على سيارة أجرة مخصصة لذوي الإعاقة بخصم 25%، والالتحاق بالمدارس والمعاهد الحكومية مجانًا، بالإضافة إلى الحصول على منح دراسية للتعليم العالي وكذلك التعيين في الوظائف الحكومية وفقًا لنسبة محددة، والحصول على فرص العمل في القطاع الخاص من خلال مبادرات التوظيف المخصصة.

كما يقدم كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة تلقي خدمات التأهيل والتدريب المهني لتعزيز مهاراتهم وإمكانياتهم. والحصول على الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة، ودخول المتاحف والمواقع الأثرية مجانًا.

الاستفادة من تخفيضات على رسوم الخدمات الحكومية، وكذلك المشاركة في الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية المخصصة

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي:

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الطريقة التالية:

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineLastRequest

-اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

-اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

-أدخل الرقم القومي الخاص بك.

-اضغط على "بحث" ستظهر لك النتيجة.

من خلال تطبيق "معاقين" على الهاتف المحمول:

قم بتحميل تطبيق "معاقين" من متجر التطبيقات.

افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.

اختر "خدمات ذوي الإعاقة".

اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يجب أن يكون المتقدم مصريًا.

يجب أن يكون حاملًا لإعاقة بنسبة 40% على الأقل.

يجب أن يكون مسجلًا في سجل الإعاقة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

يجب أن يقدم المتقدم جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة إعاقة حديثة صادرة من جهة طبية معتمدة.

صورة شخصية حديثة.