الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

متحدث جيش الاحتلال يعلن استهداف مقرات تابعة لحزب الله جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال نفذت غارات على أهداف يزعم أنها تابعة لحزب الله اللبناني جنوب لبنان.

وقال أدرعي في منشور له عبر تويتر: "طالت مبنى عسكري لقوة الرضوان ومباني عسكرية أقام فيها مخربون غارات جيش الدفاع مستمرة على أهداف لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان".

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3 شهداء جراء الغارة الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى مرجعيون جنوب لبنان

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت طائرات إسرائيلية مبنى عسكريا تابعا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله، وذلك في منطقة جبل الريحان.

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إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة المطلة دون تفعيل صفارات الإنذار

كما أغارت الطائرات المقاتلة خلال ساعات نهار اليوم على مبان عسكرية تواجد فيها عناصر تابعة لمنظمة حزب الله ومباني عسكرية أخرى تابعة للمنظمة في مناطق الخيام والعديسة وبليدا ومارون الراس وعيتا الشعب.

3 شهداء جراء الغارة الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى مرجعيون جنوب لبنان

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بارتقاء 3 شهداء جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى مرجعيون الحكومي بالجنوب اللبناني.

وقبل قليل، أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ أكثر من 25 غارة جوية على 8 بلدات في الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم.

وأضاف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لبنان، أن هناك غارات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق مفتوحة في عيتا الشعب بالجنوب اللبناني.

كما شن حزب الله اللبناني، هجومًا مكثفًا تجاه المستوطنات الإسرائيلية الشمالية على الحدود مع لبنان؛ وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

كما أفادت تقارير إسرائيلية، بسقوط جرحى إسرائيليين في الشمال عند الحدود مع لبنان، بضربة صاروخية نفذها حزب الله اللبناني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه موقع المالكية.

أفيخاي أدرعي الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال حزب الله اللبناني لبنان

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