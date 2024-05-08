خبير عسكرى: مصر تلعب دورًا أكبر بكثير من الوساطة فى ملف غزة

تحدث اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية والجهود المصرية للتهدئة في غزة.

وقال "قشقوش" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إن الدور المصري في ملف غزة ليس دورًا للمصالحة أو لم الشمل أو دور وساطة، مؤكدًا أن الدور المصري أكبر من هذا بكثير.

وأضاف أن مصر تلعب دورًا للحفاظ على الأمن القومي المصري والغزاوي والعربي.

وأشار إلى أن هناك أزمة كبيرة متصاعدة أخذت منحى جديدًا بتقدم القوات الإسرائيلية نحو رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية دخلت موقع رفح من الجانب الفلسطيني بسبب هجوم حماس الذي تسبب في مقتل 3 جنود إسرائيليين.