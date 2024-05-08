"الداخلية" تنظم بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز

نظمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للفروسية، بطولة الجمهورية للفروسية "لقفز الحواجز" للدرجات الخامسة والسادسة بقسميها والمبتدئين بقسميها والمباريات المفتوحة بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة، والذى يعد صرحًا رياضيًا، يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

وأُقيمت فعاليات البطولة على مدار 3 أيام خلال الفترة من 2/5/2024 حتى 4/5/2024، وذلك بمشاركة 300 فارس وفارسة وجواد، فى مباريات الفروسية لقفز الحواجز بمختلف الدرجات والارتفاعات.

يُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادي الفروسية للشرطة، انعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية، وتوفير السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادي الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، واسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها، والأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلًا.

وفي ختام الفعاليات، تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء احتفالية، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد المصرى للفروسية وممثلى لجان التحكيم.

من جانبهم، أشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقًا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة ودوليًا بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.