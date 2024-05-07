"ما ترجع الزمالك يا كابتن".. شبيهة إمام عاشور تخطف أنظار الجمهور (فيديو)

نشرت فتاة تُدعى ميرنا ممدوح فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، لكنها فوجئت بتعليقات متابعيها على الفيديو تقارنها بـ إمام عاشور نجم النادي الأهلي، ما جعلها تنشر فيديو آخر للرد على متابعيها قائلة: "بالمكياج قولتولي شبهه دون مكياج شبهه، بفلتر شبهه دون فلتر شبهه، حطيت فلتر أبيض وأسود ولقيتكم بتقولولي مش عارفة أنا كده يا إمام يا عاشور".

وكان من أغرب التعليقات الكوميدية التي واجهتها ميرنا على أحد فيديوهاتها على "تيك توك": "يا كابتن ما ترجع الزمالك تاني".