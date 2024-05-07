الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"ما ترجع الزمالك يا كابتن".. شبيهة إمام عاشور تخطف أنظار الجمهور (فيديو)

شبيه إمام عاشور
شبيه إمام عاشور

نشرت فتاة تُدعى ميرنا ممدوح فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، لكنها فوجئت بتعليقات متابعيها على الفيديو تقارنها بـ إمام عاشور نجم النادي الأهلي، ما جعلها تنشر فيديو آخر للرد على متابعيها قائلة: "بالمكياج قولتولي شبهه دون مكياج شبهه، بفلتر شبهه دون فلتر شبهه، حطيت فلتر أبيض وأسود ولقيتكم بتقولولي مش عارفة أنا كده يا إمام يا عاشور".

وكان من أغرب التعليقات الكوميدية التي واجهتها ميرنا على أحد فيديوهاتها على "تيك توك": "يا كابتن ما ترجع الزمالك تاني".

إمام إمام عاشور عاشور شبيهة أمام شبيهة إمام عاشور

الأكثر قراءة

وفود الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد الأوضاع من معبر رفح

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

أحمد العوضى يتجاهل حديث ياسمين عبدالعزيز عنه فى "صاحبة السعادة".. ماذا فعل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة