الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مصر صمام أمان المنطقة.. هاشتاج يتصدر ترند "إكس" لليوم الثانى على التوالى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تصدر هاشتاج "#مصر_صمام_أمان_المنطقة" ترند منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، تزامنًا مع الجهود الكثيفة التي تبذلها القيادة السياسية المصرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأطلق المغردون عبر "X" هذا الهاشتاج، تنديدًا بجرائم الاحتلال الاسرائيلي، وفي أعقاب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني والقصف العنيف الذي يستهدف الأطفال والشباب والنساء، ويُصيب المئات نتيجة الغارات الجوية التي يُطلقها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار.

ودعم المغردون الجهود المصرية من أجل القضية الفلسطينية، فمنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، بذلت مصر جهودًا مكثفة لوقف الحرب.

وتسابق مصر الزمن، بل وتحاول إيقاف عقارب الساعة حتى يتمكن الفلسطينيون في غزة من تجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وتضغط مصر بجهودها لمحاولة إيجاد متنفس يوفر المناخ لتحركات أكثر شمولًا بدءًا بالتهدئة، وصفقة تبادل الأسرى، والاتفاق على اتفاق السلام، بجانب تقديم المزيد من المساعدات حتى نصل إلى مرحلة استئناف العملية السياسية.

مصر تسابق الزمن.. جهود القيادة السياسية لا تتوقف من أجل القضية الفلسطينية

مصر كلمة السر.. جهود القيادة السياسية لمنع كارثة مرتقبة في حرب غزة

استمرار الجهود لتهدئة الوضع

وإدراكًا منها لاحتمال تدهور الوضع الحالي في أعقاب هذه التطورات الأخيرة، بدأت مصر سلسلة من الاتصالات الهامة والاجتماعات العاجلة مع كافة الأطراف، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وفصائل المقاومة الفلسطينية، لمنع تدهور الوضع.

الرئيس السيسى: أتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها مفاوضات الهدنة فى غزة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قال، إنه يتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حسابه على فيس بوك: أدعو كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء.

مصر صمام آمان المنطقة إكس القضية الفلسطينية غزة رفح إسرائيل

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