مصر تسابق الزمن.. جهود القيادة السياسية لا تتوقف من أجل القضية الفلسطينية

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، بذلت مصر جهودًا مكثفة لوقف الحرب.

وتعددت مستويات الجهد المصري بداية منذ اندلاع الأزمة، إذ بدأت مصر جهدها في اليوم الأول من الصراع بتدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي غرفة أزمات بـ مقر الأوكتاجون بالعاصمة الإدارية الجديدة لمراقبة تطورات الأزمة ومدة تأثيرها على استقرار الوضع الأمني الإقليمي وتكليف الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول.

وبذلت القاهرة جهودا غير مسبوقة في الفترة الأخيرة للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة ولوقف المجازر الإسرائيلية ومحاولة إيجاد متنفس يوفر المناخ لتحركات أكثر شمولا، بدءا بالتهدئة وصفقة تبادل الأسرى والاتفاق على اتفاق السلام، بجانب تقديم المزيد من المساعدات حتى نصل إلى مرحلة استئناف العملية السياسية.

لم تكتف مصر بإجراء اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف، بل طرحت أيضًا رؤية شاملة لحل أزمة غزة، والتي تضمنت مقترحات عملية أصبحت المحور الأساسي لكل المفاوضات التي جرت في باريس والدوحة وتل أبيب، ومؤخرًا في القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية.

على صعيد الدعم الإنساني، كان الدور التنموي بعد إعلان "حياة كريمة" عن مبادرة لنجدة أهل غزة في اليوم الثالث من اندلاع الصراع، ثم انضمام التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتلبية الأحزاب المصرية الدعوة في حشد المساعدات الإغاثية وتوجيهها إلى أهالي قطاع غزة على النحو العاجل.

منع التوغل الإسرائيلي في رفح

وتسابق مصر الزمن، بل وتحاول إيقاف عقارب الساعة حتى يتمكن الفلسطينيون في قطاع غزة من تجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وتواصل مصر حتى هذا التوقيت، مفاوضتها مع الجانبيين، حيث أكد مصدر رفيع المستوى، استمرار الوفود القطرية والأمريكية مباحثاتها مع الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس.

وقال المصدر إن الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد تجنبًا للعواقب السلبية المنتظرة جراء استمرار التصعيد في رفح، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة.

مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني

كما أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن مصر حذرت من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية وتبذل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة.

وأضاف المصدر رفيع المستوى، أن القاهرة تستضيف اجتماعات بمشاركة وفود قطر والولايات المتحدة وحماس لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

أوضح مصدر مصري رفيع المستوى، أن جهودًا مصرية مكثفة تُبذل مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة.

الرئيس السيسى: أتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها مفاوضات الهدنة فى غزة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قال، إنه يتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حسابه على فيس بوك: أدعو كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء.