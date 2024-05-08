ممارسة التمارين الرياضية.. إليك أبرز العلاجات الطبيعية لآلام المفاصل

هناك العديد من الأسباب الأخرى لآلام المفاصل مثل التهاب الجراب، النقرس، الإفراط في استخدام المفصل، الألم العضلي الليفي، أي إصابة في المفصل والالتهابات والأمراض الجهازية الأخرى،وفيما يلي هناك بعض العلاجات الطبيعية لعلاج آلام المفاصل:

في المراحل المبكرة من التهاب المفاصل غير الالتهابي، أوصى ببعض أفضل العلاجات التي يجب مراعاتها:

1. ممارسة التمارين الرياضية وتمارين التمدد: على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير بديهي، إلا أن التمارين الخفيفة وتمارين التمدد يمكن أن تساعد في تقليل آلام المفاصل وتحسين المرونة. يمكن للأنشطة منخفضة التأثير مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات أن تقوي العضلات المحيطة بالمفاصل، مما يقلل الضغط الواقع عليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتمارين التمدد تحسين نطاق الحركة وتعزيز صحة المفاصل بشكل أفضل.

2. العلاج الساخن والبارد: يمكن أن يوفر تطبيق الحرارة أو البرودة على المفاصل المصابة راحة مؤقتة من الألم والالتهاب. العلاج الحراري، مثل الحمامات الدافئة أو منصات التدفئة، يمكن أن يحسن الدورة الدموية ويريح العضلات المتصلبة. العلاج البارد، مثل كمادات الثلج أو الكمادات الباردة، يمكن أن يقلل من التورم ويخدر مستقبلات الألم.

3. الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية: يمكن أن تساعد مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الأيبوبروفين أو النابروكسين في تخفيف آلام المفاصل وتقليل الالتهاب. ومع ذلك، فمن الضروري اتباع الجرعة الموصى بها واستشارة أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت تخطط لاستخدامها لفترة طويلة، لأنها قد تكون لها آثار جانبية محتملة.

4. الكريمات والمراهم الموضعية: مسكنات الألم الموضعية التي تحتوي على مكونات مثل المنثول أو الكافور أو الكابسيسين يمكن أن توفر راحة موضعية عن طريق زيادة تدفق الدم وخلق إحساس بالبرودة أو الدفء. يمكن تطبيق هذه الكريمات والمراهم مباشرة على المفاصل المصابة.

5. التحكم في الوزن: الوزن الزائد يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على المفاصل التي تحمل الوزن مثل الركبتين والوركين، مما يؤدي إلى تفاقم الألم والالتهاب. يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تقليل الضغط على المفاصل وتخفيف الانزعاج.

6. الجلوكوزامين والكوندرويتين: يُعتقد أن هذه المكملات الطبيعية تعزز صحة المفاصل من خلال دعم تكوين الغضروف وتقليل الالتهاب. في حين أن الأبحاث حول فعاليتها مختلطة، فقد أبلغ بعض الأفراد عن راحة من آلام المفاصل بعد دمج هذه المكملات في روتينهم.

7. العلاج بالتدليك: يمكن أن يساعد العلاج بالتدليك الاحترافي على استرخاء العضلات المتوترة حول المفاصل وتحسين الدورة الدموية وتعزيز الاسترخاء العام. يمكن لتقنيات مثل تدليك الأنسجة العميقة أو علاج نقطة الزناد أن تستهدف مناطق محددة من الانزعاج وتوفر الراحة.