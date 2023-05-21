أول زيارة للسلطان هيثم بن طارق.. تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمان

لأول مرة يزور سلطان عمان هيثم بن طارق مصر اليوم منذ أن تولي حكم البلاد خلال شهر يناير عام 2020 على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي زيارة السلطان هيثم تأكيدًا على حرص قيادتي البلدين على توثيق تلك الروابط الراسخة بينهما، وبالتزامن مع تلك الزيارة نقدم لكم من خلال هذه السطور تاريخ العلاقات بين مصر وعمان.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان:

تشهد العلاقات ‏الاقتصادية بين مصر وعمان تطور كبير، حيث يهتم البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بينهم، وتشهد العلاقات الاقتصادية المصرية العُمانية علاقات وثيقة واستراتيجية تهدف لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين، كما وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان إلى حوالي 500 مليون دولار.

العلاقات السياسية:

مصر وسلطنة عمان من الدول التي تربطهم علاقات سياسية قوية؛ حي أن هناك تشاور وتنسيق مستمر بينهما في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وذلك لنظرتهما للقضايا الدولية المهمة التي يناقشوها، فكلا البلدين يؤمنان بأهمية معالجة القضايا والإشكاليات الدولية بالحوار والسلام، كما أنه يقدر المسئولون العمانيون الدور الذي تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات التي تقع بين الشعوب بالمناطق المختلفة.

الزيارات والتعاملات بين مصر وعمان:

خلال عام 2015 قامت سلطنة عمان بالمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي عقد بشرم الشيخ، وكذلك حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وقام أسعد بن طارق آل سعيد المبعوث الشخصي لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان بزيارة لمصر لحضور القمة العربية في دورتها الـ 26.

وعام 2018 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة عمان، حيث استقبله حينها السلطان قابوس بن سعيد، وكبار المسئولين في سلطنة عمان، وكانت تلك الزيارة الأولى زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطنة منذ توليه الحكم مهام منصبه، وكانت الزيارة بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

2020 شهدت ذلك العام العديد من الزيارات والتعاون بين البلدين، حيث بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو، وخلال يناير من نفس العام بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد؛ وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطانًا لسلطنة عُمان، وكانت نعت رئاسة الجمهورية المصرية السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان الذي وافته المنية ووصفته بأنه كان قائدًا حكيمًا.

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خلال عام 2021، وذلك لتناول خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

2022 شهدت على إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته للشعب العماني الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار.