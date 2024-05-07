سقوط ديلر يدير وكرًا لتجارة "الكيف" في الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط عنصر إجرامي - له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الدقهلية؛ لاتجاره فى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش وكيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الآيس، بندقية آلية، طبنجة، وعدد من الطلقات ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ150 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة.