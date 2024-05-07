الثلاثاء 07 مايو 2024
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اقتصاد

شعير: جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الأعمال يزيد إيردات شركاته

الدكتور محمد شعير
الدكتور محمد شعير

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن جذب الاستثمارات الأجنبية في شركات قطاع الأعمال العام يعتبر أمرًا حيويًا للاقتصاد الوطني وللتنمية المستدامة ويسهم في تنمية إيرادات تلك الشركات. 

 

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن الاستثمارات الأجنبية تعد مصدرًا مهمًا للتمويل والتنمية الاقتصادية، فهي تساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وبالتالي تعزز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأكد أن الاستثمارات الأجنبية تعمل على تبادل التقنيات والمعرفة بين الشركات المحلية والأجنبية، مما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الإنتاج. وبالتالي، تزيد من تنافسية الشركات المحلية على المستوى العالمي.

وأشار إلي أنه تسهم الاستثمارات الأجنبية في توسيع قاعدة الصادرات وتنويع مصادر الدخل الوطني، مما يقلل من التبعية على قطاع واحد أو عدة قطاعات، ويحد من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأوضح  أن جذب الاستثمارات الأجنبية في شركات قطاع الأعمال العام يعد عاملًا حاسمًا لتعزيز المستوى الاقتصادي، تعزيز النمو المستدام، وتحقيق التنمية الشاملة. لذلك، يجب على الحكومات والجهات المعنية تبني السياسات والإجراءات اللازمة لجذب هذه الاستثمارات وتشجيعها على الاستمرارية.

وأشار إلي أنه لتحقيق هذا الهدف، يمكن اتباع استراتيجيات متعددة مثل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين الأجانب، إلى جانب توفير التدريب المهني وتطوير المهارات اللازمة للعمالة المحلية.

وأكد أنه علاوة على ذلك، يجب على الحكومات الاهتمام بالاستدامة البيئية والاجتماعية في الاستثمارات الأجنبية، وضمان توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي والمستدام.

واختتم: جذب الاستثمارات الأجنبية في شركات قطاع الأعمال العام يعد عملية معقدة تتطلب تعاوناً فعالاً بين الحكومة والقطاع الخاص، وتبني سياسات واستراتيجيات شاملة لضمان استفادة الاقتصاد الوطني من فوائد هذه الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

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