المهندس محمد رضوان: جذب الاستثمارات الأجنبية مفتاح زيادة الصادرات المصرية

قال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة كيما السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية تعمل على مضاعفة حجم الصادرات.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب على المصانع المصرية تعزيز فرصها في الأسواق الخارجية من خلال التعاون مع الجهات المعنية، مثل السفارات والهيئات التجارية، والهيئات الحكومية للدعم والترويج.

وأكد أنه يجب على المصانع إجراء تحليل سوقي شامل لفهم احتياجات العملاء الدوليين، وتحديد الفرص والتهديدات، وضبط استراتيجيتها ومنتجاتها بناءً على هذه البيانات.

وأوضح أنه يمكن للمصانع تحقيق نجاح أكبر في الأسواق الخارجية من خلال استثمار في التعليم التصديري للكوادر العاملة لديها؛ لزيادة فهمهم متطلبات التصدير والتعامل مع العملاء الدوليين.

وأشار إلى أنه يجب على المصانع الامتثال للقوانين واللوائح الدولية المتعلقة بالتصدير والتجارة الدولية؛ لتجنب المشاكل القانونية وضمان استمرارية العمل.

وأكد أنه يعتبر بناء علاقات قوية وطويلة الأمد مع عملاء السوق الخارجية أمرًا حيويًا للحفاظ على العملاء وزيادة الانتشار في الأسواق الدولية.

زيادة حجم الاستثمار الأجنبى

وأشار "رضوان" إلى أن من مقترحات زيادة حجم الصادرات هو زيادة حجم الاستثمار الأجنبي، حيث يجب تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل البيروقراطية من أجل تسهيل تأسيس الشركات وإجراء العمليات التجارية.

وأشار إلى أنه يمكن تقديم حوافز ضريبية واستثمارية مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على التراخيص والأراضي.

وأكد أنه يمكن لمصر تعزيز الشراكات مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن الصناعات الكيماوية تلعب دورا هاما في زيادة حجم الصادرات المصرية، مبينًا أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية هامة في مجال البتروكيماويات، ما يؤهلها لمضاعفة حجم الصادرات المصرية بخلاف باقي الصناعات الأخرى، وهو ما يوضح قدرة الاقتصاد المصري على زيادة الصادرات للخارج.