الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

المهندس محمد رضوان: جذب الاستثمارات الأجنبية مفتاح زيادة الصادرات المصرية

محمد حسنين رضوان
محمد حسنين رضوان

قال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة كيما السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية تعمل على مضاعفة حجم الصادرات

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب على المصانع المصرية تعزيز فرصها في الأسواق الخارجية من خلال التعاون مع الجهات المعنية، مثل السفارات والهيئات التجارية، والهيئات الحكومية للدعم والترويج.

وأكد أنه يجب على المصانع إجراء تحليل سوقي شامل لفهم احتياجات العملاء الدوليين، وتحديد الفرص والتهديدات، وضبط استراتيجيتها ومنتجاتها بناءً على هذه البيانات.

وأوضح أنه يمكن للمصانع تحقيق نجاح أكبر في الأسواق الخارجية من خلال استثمار في التعليم التصديري للكوادر العاملة لديها؛ لزيادة فهمهم متطلبات التصدير والتعامل مع العملاء الدوليين.

وأشار إلى أنه يجب على المصانع الامتثال للقوانين واللوائح الدولية المتعلقة بالتصدير والتجارة الدولية؛ لتجنب المشاكل القانونية وضمان استمرارية العمل.

وأكد أنه يعتبر بناء علاقات قوية وطويلة الأمد مع عملاء السوق الخارجية أمرًا حيويًا للحفاظ على العملاء وزيادة الانتشار في الأسواق الدولية.

زيادة حجم الاستثمار الأجنبى

وأشار "رضوان" إلى أن من مقترحات زيادة حجم الصادرات هو زيادة حجم الاستثمار الأجنبي، حيث يجب تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل البيروقراطية من أجل تسهيل تأسيس الشركات وإجراء العمليات التجارية.

وأشار إلى أنه يمكن  تقديم حوافز ضريبية واستثمارية مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على التراخيص والأراضي.

وأكد أنه يمكن لمصر تعزيز الشراكات مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن الصناعات الكيماوية تلعب دورا هاما في زيادة حجم الصادرات المصرية، مبينًا أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية هامة في مجال البتروكيماويات، ما يؤهلها لمضاعفة حجم الصادرات المصرية بخلاف باقي الصناعات الأخرى، وهو ما يوضح قدرة الاقتصاد المصري على زيادة الصادرات للخارج. 

الصادرات التصدير للخارج زيادة الصادارات الاستثمارات الأجنبية الاستثمار الاجنبي

مواد متعلقة

علاء دراز: الصادرات تلعب دورًا حيويًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار

كيف تنجح مصر في زيادة حجم الصادارات المصرية للخارج؟

مضاعفة الصادارات وزيادة الربحية.. تفاصيل خطة تطوير شركة النصر للملاحات

الأكثر قراءة

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله