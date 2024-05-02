خبير: صفقة رأس الحكمة ساهمت فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن قرب وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة سيسهم في خفض سعر الدولار خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات إحدى الصفقات الاقتصادية الهامة التي أثرت إيجابيًا على البلدين وعلى المنطقة بشكل عام.

وأشار إلى أنه تمت صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات بجهود مشتركة لتطوير منطقة رأس الحكمة وقد أسفرت عن العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد والتنمية في البلدين.

وأكد أنه أحد الآثار الإيجابية لهذه الصفقة هو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات، حيث تعتبر الإمارات من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر.

وأوضح أنه ساهمت الصفقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منطقة رأس الحكمة، مما أدى إلى توفير فرص عمل للمواطنين وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت صفقة رأس الحكمة في تحسين البنية التحتية في المنطقة، من خلال إنشاء مشاريع تنموية متقدمة في مجالات السياحة، البنية التحتية، والخدمات العامة، مما أدى إلى رفع مستوى المعيشة.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، قدمت صفقة رأس الحكمة فرصًا للتبادل الثقافي والتعاون العلمي بين مصر والإمارات، حيث تم تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة مثل السياحة، الثقافة، والتنمية المستدامة، مما ساهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك.

واختتم أنه يمكن القول أن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات قد أثرت إيجابيًا على البلدين من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، تحسين البنية التحتية، تعزيز الأمن والاستقرار، تعزيز العلاقات الثقافية، وتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.