الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

خبير: صفقة رأس الحكمة ساهمت فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

هشام أبو العطا
هشام أبو العطا

قال المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن قرب وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة سيسهم في  خفض سعر الدولار خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات إحدى الصفقات الاقتصادية الهامة التي أثرت إيجابيًا على البلدين وعلى المنطقة بشكل عام.

وأشار إلى أنه تمت صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات بجهود مشتركة لتطوير منطقة رأس الحكمة وقد أسفرت عن العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد والتنمية في البلدين.

وأكد أنه أحد الآثار الإيجابية لهذه الصفقة هو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات، حيث تعتبر الإمارات من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر.

وأوضح أنه ساهمت الصفقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منطقة رأس الحكمة، مما أدى إلى توفير فرص عمل للمواطنين وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت صفقة رأس الحكمة في تحسين البنية التحتية في المنطقة، من خلال إنشاء مشاريع تنموية متقدمة في مجالات السياحة، البنية التحتية، والخدمات العامة، مما أدى إلى رفع مستوى المعيشة.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، قدمت صفقة رأس الحكمة فرصًا للتبادل الثقافي والتعاون العلمي بين مصر والإمارات، حيث تم تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة مثل السياحة، الثقافة، والتنمية المستدامة، مما ساهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك.

واختتم أنه يمكن القول أن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات قد أثرت إيجابيًا على البلدين من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، تحسين البنية التحتية، تعزيز الأمن والاستقرار، تعزيز العلاقات الثقافية، وتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.

رأس الحكمة أخبار مشروع تنمية رأس الحكمة إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة اتفاق رأس الحكمة تطوير رأس الحكمة

مواد متعلقة

14 مليار دولار.. الحكومة تستقبل الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» خلال أيام

مصر تتسلم 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.. سمير صبرى يوضح

اقتصاديون: صفقة رأس الحكمة غيرت موازين الاستثمار

الأكثر قراءة

الزمالك يسحب 3 نقاط من رصيد البنك الأهلى فى الدورى

تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل.. وتل أبيب ترد

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

تقرير الطب الشرعى عن ضحايا «مذبحة دار السلام»: غربلهم بالرصاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا