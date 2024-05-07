أبوالغيط: الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت تبعات إقليمية بالغة السلبية والخطورة

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إلى زيادة حجم المساعدات العاجلة للفلسطينيين لتخفيف الظروف الإنسانية المأساوية، لافتًا إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت تبعات إقليمية بالغة السلبية والخطورة.

الحرب الإسرائيلية على غزة أضافت عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الفلسطيني

وتابع، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الحرب الإسرائيلية على غزة أضافت عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الفلسطيني عبر استهدافها البنى التحتية.