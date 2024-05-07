الثلاثاء 07 مايو 2024
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أبوالغيط: الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت تبعات إقليمية بالغة السلبية والخطورة

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إلى زيادة حجم المساعدات العاجلة للفلسطينيين لتخفيف الظروف الإنسانية المأساوية، لافتًا إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت تبعات إقليمية بالغة السلبية والخطورة.

الحرب الإسرائيلية على غزة أضافت عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الفلسطيني

وتابع، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الحرب الإسرائيلية على غزة أضافت عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الفلسطيني عبر استهدافها البنى التحتية.

الحرب الاسرائيلية على غزة إسرائيل الأمين العام لجامعة الدول العربية الاقتصاد الفلسطينى فلسطين

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