الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: ليلة دامية على الفلسطينيين وضحايا جدد بعد غارات للاحتلال على منازل رفح

غارات للاحتلال
غارات للاحتلال

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية برفح الفلسطينية، بشير جبر، إن الليلة الماضية هي ليلة دامية على الفلسطينيين، مشيرًا إلى وقوع ضحايا جدد بعد غارات للاحتلال على منازل في مدينة رفح الفلسطينية، أودت بحياة 20 شهيدًا جراء العمليات العنيفة والمكثفة.

وتابع أن العمليات العسكرية الإسرائيلية العنيفة والمكثفة ما زالت مستمرة في عدة مناطق في مدينة رفح والتي تركزت بشكل أساسي اتجاه المنطقة الشرقية لتلك المدنية؛ حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددًا من المنازل المأهولة بالفلسطينيين، مما أدى إلى ارتقاء هذه الأعداد من الشهداء والمصابين، إضافة إلى ذلك تقوم المدفعية الإسرائيلية بقصف عشوائي وكثيف في الأحياء الشرقية لمدينة رفح حي السلام والتنور ومحيط مطار غزة المدمر.

وأشار إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية ما زالت تقوم بالقصف باتجاه المناطق الساحلية لمدينة رفح الفلسطينية والغربية بشكل مكثف، والتي تكتظ بعشرات الآلاف من خيام النازحيين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن القصف على مدينة رفح خلف أعدادًا كبيرة من الشهداء والمصابين الذين باتوا لا يستطيعون إيجاد أماكن لتلقي العلاجات لتلك الحالات نظرًا لصعوبة الأوضاع وعدم مقدرة المستشفيات في هذه المدينة على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي.

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