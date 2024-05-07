الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

نصائح لتعزيز صحتك العقلية وتحسين حالتك المزاجية

صحتك العقلية
صحتك العقلية

الصحة النفسية أمر حيوي لأنها تؤثر على كل جانب من جوانب حياتنا،  تؤثر على طريقة تفكيرنا وشعورنا وتصرفاتنا، تتيح  الصحة العقلية الجيدة التعامل مع التوتر والتغلب على التحديات والاستمتاع بالحياة،  وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي ضعف الصحة العقلية لصعوبات في الأداء،وزيادة خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية.

منها التدريس والإدارة.. 6 مهن تحفّز الصحة العقلية وتحافظ على صحة الدماغ

 نصائح لتحسين صحتك العقلية

وفقا لموقع"timesofindia " فالرعاية الذاتية ضرورية للحفاظ على الصحة العقلية والرفاهية العامة، خصص وقتًا للأنشطة التي تغذي عقلك وجسدك وروحك،  يمكن أن يشمل ذلك ممارسة التمارين الرياضية والتأمل وقضاء الوقت في الهواء الطلق وممارسة الهوايات التي تستمتع بها وممارسة تقنيات الاسترخاء والحصول على قسط كافٍ من النوم، إن إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية يساعد في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية وزيادة المرونة في مواجهة التحديات.

 

العلاقات الصحية أمر حيوي للصحة العقلية والسعادة، استثمر الوقت والجهد في بناء والحفاظ على علاقات إيجابية مع الأصدقاء والعائلة والأفراد الداعمين، أحط نفسك بالأشخاص الذين يرفعونك، ويشجعون النمو الشخصي، ويقدمون الدعم العاطفي خلال الأوقات الصعبة، تعزز العلاقات الصحية الشعور بالانتماء والتواصل والوفاء.

 

يتضمن اليقظة الذهنية أن تكون حاضرًا بشكل كامل في اللحظة الحالية وأن تقبل أفكارك ومشاعرك دون إصدار أحكام. قم بدمج ممارسات اليقظة الذهنية في روتينك اليومي، مثل التأمل الذهني أو تمارين التنفس العميق أو المشي اليقظ. تساعد هذه الممارسات على تقليل التوتر وزيادة الوعي الذاتي وتعزيز الصحة العاطفية. بالإضافة إلى ذلك، قم بتطوير آليات التكيف الصحية لإدارة التوتر، مثل كتابة اليوميات أو اليوجا أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

 

يشمل نمط الحياة المتوازن جوانب مختلفة، بما في ذلك التغذية والتمارين الرياضية والتوازن بين العمل والحياة والأنشطة الترفيهية، حيث تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية لدعم الصحة البدنية والعقلية. مارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا، مثل المشي أو الركض أو اليوجا، لتحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر وتحسين الصحة العامة. 

 

يساعد تحديد أهداف واقعية وتحديد أولويات المهام على خلق إحساس بالهدف والإنجاز والتحكم. قم بتقسيم الأهداف الأكبر إلى خطوات أصغر يمكن التحكم فيها ووضع جدول زمني لتحقيقها. حدد أولويات المهام بناءً على الأهمية والإلحاح، وركز على إكمال مهمة واحدة في كل مرة لتجنب الشعور بالإرهاق. احتفل بإنجازاتك، مهما كانت صغيرة، وكن لطيفًا مع نفسك أثناء النكسات أو التحديات.

 

إن تنمية الامتنان والإيجابية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية والرفاهية. خذ وقتًا كل يوم للتفكير في الأشياء التي تشعر بالامتنان لها، سواء كان ذلك صديقًا داعمًا أو غروب الشمس الجميل أو لحظة من الضحك. احتفظ بمذكرة امتنان أو توقف ببساطة لتقدير النعم الموجودة في حياتك. تنمية عقلية إيجابية من خلال تحدي الأفكار السلبية، والتركيز على الحلول بدلًا من المشاكل، والبحث عن فرص للنمو والتعلم.

 

لا بأس في طلب المساعدة عندما تعاني من صحتك العقلية. تواصل مع الأصدقاء الموثوقين أو أفراد العائلة أو المتخصصين في الصحة العقلية للحصول على الدعم والتوجيه. لا تتردد في طلب العلاج أو الاستشارة إذا كنت تعاني من مشاعر الحزن أو القلق أو التوتر المستمرة. تذكر أن طلب المساعدة هو علامة على القوة، وهناك موارد متاحة لدعمك في رحلتك نحو تحسين الصحة العقلية والرفاهية. 

الصحة النفسية ضعف الصحة العقلية تحسين صحتك العقلية حسين الحالة المزاجية الصحة العقلية الرفاهية العامة إضطرابات الصحة العقلية صعوبات في الأداء

مواد متعلقة

منها التدريس والإدارة.. 6 مهن تحفّز الصحة العقلية وتحافظ على صحة الدماغ

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية" تكشف حقيقة سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح وكرم أبوسالم

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

كواليس قبول حماس هدنة غزة.. لماذا اشتعل الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

القبض على مجدى شطة "متلبسًا" فى المرج

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة

حرب غزة.. اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال وإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل