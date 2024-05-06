احتفالية خاصة بشم النسيم على شاطئ ترعة القرنين.. والأهالي: "مالديف المنايفة"

يستمتع أهالي محافظة المنوفية بالأعياد الربيع و شم النسيم كلا على طريقته الخاصه وخاصة يتجمع العديد من أهالي محافظة المنوفية عند ترعة القرنين الماره بمركز الباجور.

وأكد أهالي الباجور أن الأهالي يتوافدون على كورنيش “القرنين” للاستمتاع بأجواء شم النسيم والسباحة في مياه الترعة واللعب واللهو والمرح.

وأكد أحد المتواجدين للاحتفال بشم النسيم، أن “القرنين” تعد “مالديف المنايفة” هكذا أطلقوا عليه هذا الاسم نظرا لانه من الأماكن التي يستمتع الأهالي في فصل الصيف.

وأمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بفتح الحدائق والمتنزهات العامة المجانية بمراكز ومدن المحافظة أمام جموع المواطنين تزامنًا مع احتفالات أعياد شم النسيم وخلق متنفس حضاري وجمالي للأهالي، وتوافد المواطنين منذ الصباح الباكر على حديقة تحيا مصر بشبين الكوم احتفالا بأعياد شم النسيم وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

واستعدت محافظة المنوفية لاستقبال احتفالات المواطنين بأعياد الربيع وواصلت غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربطها بغرف العمليات الفرعية استعداتها الأعياد شم النسيم وعيد القيامه المجيد.

وقام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بزيارة لمطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، رافقه نائبه الاستاذ محمد موسي والعميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة، المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الاستاذة هناء عقيل رئيس حي غرب شبين الكوم،و مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.