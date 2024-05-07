الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شقق الاسكان الاجتماعي.. الاستعلام عن حالة الطلب عبر الموقع الرسمي

شقق الاسكان الاجتماعي
شقق الاسكان الاجتماعي

توفر الاسكان الاجتماعي الاستعلام عن حالة الطلب للمتقدمين للحصول على شقة الاسكان الاجتماعي في الإعلانات السابقة سواء لاسكان محدودي الدخل او الاسكان المتوسط، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن حالة الطلب عبر الموقع الرسمي. 

استعلام عن حالة الطلب عبر موقع صندوق الاسكان 

يستطيع المواطنون المتقدمون للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي، الاستعلام عن حالة الطلب  الخاص بهم من خلال موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المخصص لذلك.

وبعد الدخول عليه قم باختيار أيقونة الاستعلام عن طلبات التخصيص.

ثم قم بتحديد المشروع المتقدم إليه للحصول على شقة سكنية.

ثم قم بإدخال كافة البيانات اللازمة للمتقدم  للحصول على وحدة سكنية.

ثم قم بتسجيل الرقم القومي  الخاص بك المكون من  14 رقما.

ثم قم بالضغط على كلمة استعلام، وظهور كافة المعلومات اللازمة عن الطلب.

في عدة خطوات.. تعرف على كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

بالخطوات والرابط.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2024

 

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الاسكان  شروط الحصول على شقق الاسكان محدودي الدخل، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولا يزيد راتبه الشهري  للمتقدم الأعزب على 6000 جنيه والمتزوج على 8000 جنيه، مع وجود إثبات المتقدم لقدرته على سداد الأقساط، وسداد مبلغ جدية الحجز.

 و ألا يقل عمر المتقدم 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة، وألا يكون قد استفاد من وحدات سكنية تابعة للاسكان الاجتماعي من قبل، وامتلاك دليل يثبت إقامتك في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي ترغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.

موعد إعلان شقق الاسكان الاجتماعي الجديد 

لا توجد إعلانات شقق الاسكان الاجتماعي مطروحة للحجز حاليًا، ونفى صندق الاسكان الاجتماعي طرح إعلانات في المرحلة الحالية، ونبه على توخى الحذؤ، وعدم التعامل مع الأخبار المضللة التي توضح نزول اعلان جديد، مع الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية الصحيحة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني وصفحات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، ومراكز خدمة العملاء، والخط الساخن لتلقى استفسارات المواطنين.

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"الإسكان" تعتمد المخطط العام لـ 300 فدان بمنطقة بالضبعة بالساحل الشمالى

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الإسكان تعتمد المخطط التفصيلى بامتداد مدينة الشيخ زايد بسبب مسار القطار السريع

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