البقاء رطبًا أمرًا ضروريًا.. الفوائد الصحية الأقل شهرة لماء الخيار

اكتسب ماء الخيار، وهو مشروب بسيط لكنه منعش يتم تحضيره عن طريق نقع شرائح الخيار في الماء، شعبية كبيرة بسبب فوائده الصحية المزعومة، بالإضافة إلى خصائص التبريد والترطيب، ويُعتقد أنه يمنح عدد من المزايا للصحة العامة.

ووفقا لموقع timesofindia، نستعرض بعض الفوائد الصحية المحتملة لمياه الخيار:

يعد البقاء رطبًا أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة ودعم وظائف الجسم، فهو يعتبر وسيلة لزيادة تناول السوائل، لأنه يوفر الترطيب مع إضافة نكهة خفيفة دون السعرات الحرارية أو السكريات المضافة الموجودة في عدد من المشروبات الأخرى.

الخيار منخفض السعرات الحرارية لكنه غني بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. عندما يتم نقع الخيار في الماء، يتم إطلاق بعض هذه العناصر الغذائية في السائل، مما يعزز قيمته الغذائية. يحتوي الخيار على فيتامينات C وK، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، وكلها تلعب أدوارًا حيوية في الحفاظ على الصحة ودعم وظائف الجسم المختلفة.

الخيار غني بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد والعفص والقشور، والتي تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة وتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم. تلعب مضادات الأكسدة دورًا حاسمًا في حماية الخلايا من التلف، وتقليل الالتهابات، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري.

مشروب منخفض السعرات الحرارية يمكن دمجه في خطة إدارة الوزن من خلال استبدال المشروبات السكرية أو المشروبات المحملة بالسعرات الحرارية بماء الخيار، يمكن للأفراد تقليل السعرات الحرارية الإجمالية مع الحفاظ على رطوبة الجسم ورضاه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعزز المحتوى العالي من الماء والألياف في الخيار الشعور بالامتلاء ويساعد في التحكم في الشهية، مما قد يدعم جهود فقدان الوزن.

المحتوى العالي من الماء في الخيار، بالإضافة إلى محتواه من الألياف، يجعله مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي. يمكن أن يساعد شرب ماء الخيار في منع الإمساك، وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، ودعم وظيفة الجهاز الهضمي بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الخيار على مركبات معينة قد تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهاب، مما قد يخفف من أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم.

غالبًا ما يرتبط الخيار بالعناية بالبشرة نظرًا لخصائصه المرطبة والمهدئة. عند تناوله على شكل ماء الخيار، يمكن أن تفيد التأثيرات المرطبة البشرة من الداخل. يساعد الترطيب المناسب في الحفاظ على مرونة الجلد، ويعزز إنتاج الكولاجين، ويساهم في الحصول على بشرة صحية. بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الخيار على حماية البشرة من الأضرار الناجمة عن الضغوطات البيئية والأشعة فوق البنفسجية.

يُوصف ماء الخيار أحيانًا على أنه مشروب مزيل للسموم يساعد على تطهير الجسم وطرد السموم. في حين أن الجسم لديه آليات إزالة السموم الطبيعية الخاصة به والتي تشمل الكبد والكليتين في المقام الأول، فإن البقاء رطبًا بالسوائل مثل ماء الخيار يمكن أن يدعم هذه العمليات من خلال المساعدة في التخلص من النفايات وتعزيز وظيفة البول.

يلعب البوتاسيوم، وهو معدن موجود في الخيار، دورا حاسما في تنظيم مستويات ضغط الدم. إن استهلاك ماء الخيار كجزء من نظام غذائي متوازن يتضمن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم قد يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر ارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود مركبات معينة في الخيار، مثل القرعيات، قد يكون له تأثيرات خفض ضغط الدم.

يحتوي الخيار على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم وتخفيف أعراض الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل والربو وأمراض المناعة الذاتية. قد يساهم شرب ماء الخيار بانتظام في تقليل الالتهاب بشكل عام ودعم صحة المفاصل وحركتها.

يتمتع الخيار بخصائص طبيعية تنعش النفس، وذلك بفضل قدرته على المساعدة في تقليل البكتيريا الموجودة في الفم والتي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة. يمكن أن يساعد شرب ماء الخيار في الحفاظ على رطوبة الفم وشطف جزيئات الطعام والبكتيريا، مما يساهم في تحسين صحة الفم والنفس المنعش