الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

رئيس المجلس الصوفى بفلسطين: احتلال إسرائيل لمعبر رفح محاولة للإستفراد بشعبنا وعزل القطاع

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

 

قال الدكتور عبدالكريم نجم الدين رئيس المجلس الصوفى الإسلامى الأعلى فى بيت المقدس والديار الفلسطينية فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الأوضاع فى قطاع غزة أصبحت مأساوية، فلايوجد ماء أو غذا أو كهرباء، وتحول القطاع لبيت تسكنه الأشباح بسبب ما يفعله الكيان الإسرائيلى كل يوم. 

 

وتابع " رئيس المجلس الصوفى  بفلسطين": ما يفعله الإحتلال الإسرائيلى ماهو إلا مناورات، والخوف وصل الاحتلال لمعبر رفح وممر صلاح الدين ( فيلادلفيا)، ولا أعتقد أن جيش الاحتلال سيدخل رفح كاملة بل سينفذ حصارا لإستنزاف طويل يستفيد منه ( بعدة أوجه )ويغير به شروط اي اتفاق مبرم.

 

وأوضح " نجم الدين" قائلا: محاولة الاحتلال الإسرائيلى استفزاز مصر باقتحامه الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي أنسحب منه عام ٢٠٠٥، ومحاولاته لتقليص دورها القيادي الإقليمي وتحديدا التزامها المبدئي بالقضية الفلسطينية، هو محاولة للاستفراد بالشعب الفلسطيني وإضعاف قيادته الشرعية، بهدف افشال اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كتعبير عن حق تقرير المصير وتكريس الهوية الوطنية والثقافية والفكرية الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني. 

 

وطالب "رئيس المجلس الصوفى بفلسطين" دول العالم الإسلامى والعربى بالتحرك لمنع إبادة محققة لسكان قطاع غزة فإسرائيل تشن الحرب على الجميع فلا فرق بين طفل صغير أو شاب أو شيخ كبير. 

 

عدوان الابادة الجماعية  وتصفية الشعب الفلسطيني الذي تمارسه حكومة الاحتلال، هو نموذج لما سيحصل بالمنطقة من قبل هذه الحكومة إذا نجح لا سمح الله بغزة، والموقف المصري الشعبي والرسمي أساس صلب لصمود شعبنا على ترابه الوطني رغم عمليات القتل والذبح والتجويع والتدمير الهمجي الذي يتعرض له من عقود وتكثف بالأشهر السبعة الأخيرة.

 

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