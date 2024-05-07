سوهاج تبدأ إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتلقي الطلبات على "موبايل أبلكيشن"

بدأت اليوم، البدء في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لجميع الجهات المعنية، بالاستعداد التام والجاهزية لبدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتي تبدأ اليوم في المراكز التكنولوجية بمحافظة سوهاج وأعطى توجيهاته بالتيسير على المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على أهمية ملف التصالح، مؤكدًا تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن. وأشار إلى جاهزية المراكز التكنولوجية في جميع أنحاء المحافظة لاستقبال طلبات التصالح، مؤكدًا على ضرورة تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات على المواطنين لإنهاء ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

وأشار إلى جهود الدولة ووزارة التنمية المحلية في إتاحة برنامج جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي ستتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية. وذلك من شأنه أن يخفف العبء عن كاهل المواطنين ويوفر الوقت والجهد عليهم.

قال محافظ سوهاج إن وزارة التنمية المحلية ستقوم بإتاحة تطبيق جديد على الهاتف المحمول لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث سيتمكن كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 من ملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له. هذا من شأنه أن يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت وتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.

وأشار محافظ سوهاج إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح، وجارٍ الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين التي لم تُسجل على المنظومة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا، كما أكد ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق.



وأوضح اللواء طارق الفقي أن القانون الجديد يشمل العديد من المميزات مقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، حيث يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد.

كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه، حيث كان بالقانون 17 من خارج الجهاز الإداري، وتخفيض القيود المفروضة في الحظر في المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف محافظ سوهاج أن القانون الجديد يتميز أيضًا بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة وعمل تطبيق للتقدم عن طريق الموبايل لتسهيل على المواطنين.

وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

وأكد محافظ سوهاج أنه سيتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها من المشروعات التنموية، مما يعني استفادة المواطن مرة أخرى من تلك الأموال