الأمم المتحدة تشكو من إغلاق معبر رفح: غزة لديها وقود ليوم واحد فقط

قال متحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية منعت الأمم المتحدة من الوصول إلى معبر رفح المغلق إلى جنوب قطاع غزة، بحسب ما نشرت "تايمز أوف إسرائيل".

وقال ينس ليركه في مؤتمر صحفي في جنيف: “ليس لدينا حاليًا أي وجود فعلي في معبر رفح لأن وصول، تم منعه من قبل مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق”، في إشارة إلى الوكالة الإسرائيلية التي تشرف على الإمدادات إلى الأراضي الفلسطينية.

قطاع غزة لديه وقود ليوم واحد فقط

وتقول الأمم المتحدة أن كل الوقود الذي يدخل إلى غزة يمر عبر معبر رفح، وتحذر من أن القطاع لديه احتياطي وقود ليوم واحد فقط، فيما تقول منظمة الصحة العالمية إن إسرائيل لا تسمح حاليًا أيضًا بنقل المرضى عبر معبر رفح.

وقالت مصادر الهلال الأحمر في مصر أن المساعدات لغزة توقفت تماما في رفح ومعبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، وأدى هجوم صاروخي أطلقته حماس من رفح إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين في معبر كرم أبو سالم يوم الأحد.

فيما بدأت إسرائيل\م مساء أمس الاثنين، عملية عسكرية في شرق رفح بالدبابات وقوات المشاة، وأعلنت صباح اليوم الثلاثاء عن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.