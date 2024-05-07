الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تشكو من إغلاق معبر رفح: غزة لديها وقود ليوم واحد فقط

جريدة الدستور

قال متحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع  للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية منعت الأمم المتحدة من الوصول إلى معبر رفح المغلق إلى جنوب قطاع غزة، بحسب ما نشرت "تايمز أوف إسرائيل".

وقال ينس ليركه في مؤتمر صحفي في جنيف: “ليس لدينا حاليًا أي وجود فعلي في معبر رفح لأن وصول، تم منعه من قبل مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق”، في إشارة إلى الوكالة الإسرائيلية التي تشرف على الإمدادات إلى الأراضي الفلسطينية.

 قطاع غزة لديه وقود ليوم واحد فقط

وتقول الأمم المتحدة أن كل الوقود الذي يدخل إلى غزة يمر عبر معبر رفح، وتحذر من أن القطاع لديه احتياطي وقود ليوم واحد فقط، فيما تقول منظمة الصحة العالمية إن إسرائيل لا تسمح حاليًا أيضًا بنقل المرضى عبر معبر رفح.

وقالت مصادر الهلال الأحمر في مصر أن المساعدات لغزة توقفت تماما في رفح ومعبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، وأدى هجوم صاروخي أطلقته حماس من رفح إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين في معبر كرم أبو سالم يوم الأحد.

فيما بدأت إسرائيل\م مساء أمس الاثنين، عملية عسكرية في شرق رفح بالدبابات وقوات المشاة، وأعلنت صباح اليوم الثلاثاء عن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.

الامم المتحدة السلطات الإسرائيلية معبر رفح معبر رفح المغلق قطاع غزة غزة رفح

مواد متعلقة

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

معبر رفح يستقبل 90 شاحنة مساعدات و42 جريحًا اليوم

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

دخول 117 شاحنة عبر معبر كرم أبوسالم و75 من منفذ العوجة و6 شاحنات وقود (فيديو)

الأكثر قراءة

وفود الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد الأوضاع من معبر رفح

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

عصام صاصا فى زينهم.. 9 قرارات من النيابة فى حادث مطرب المهرجانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة