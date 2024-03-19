معبر رفح يستقبل 90 شاحنة مساعدات و42 جريحًا اليوم

استقبل معبر رفح البري، اليوم، 90 شاحنة مساعدات إغاثية استعدادًا لإيصالها إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 7 شاحنات وقود وغاز، كما عبر أيضًا 42 جريحًا فلسطينيًا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما أن مطار العريش الدولي استقبل 3 طائرات من الأردن والإمارات وبلجيكا، تم تفريغها بالكامل استعدادًا لدخولها إلى القطاع المحاصر.

وأكد محمود جميل، مراسل التليفزيون المصري، خلال حواره مع "نشرة التاسعة"، المذاعة عبر القناة الأولى، أن الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين لا تتوقف للحظة، من حيث تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة عبر معبر رفح، وأيضًا استقبال الجرحى والمصابين.

وأشار جميل إلى أن الخدمات العلاجية الأولية تتم للمصابين فور وصولهم معبر رفح، ثم ينتقلون عبر عربات الإسعاف إلى المستشفيات في شمال سيناء.