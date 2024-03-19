الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

معبر رفح يستقبل 90 شاحنة مساعدات و42 جريحًا اليوم

القناة الأولى
القناة الأولى

استقبل معبر رفح البري، اليوم، 90 شاحنة مساعدات إغاثية استعدادًا لإيصالها إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 7 شاحنات وقود وغاز، كما عبر أيضًا 42 جريحًا فلسطينيًا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما أن مطار العريش الدولي استقبل 3 طائرات من الأردن والإمارات وبلجيكا، تم تفريغها بالكامل استعدادًا لدخولها إلى القطاع المحاصر.

وأكد محمود جميل، مراسل التليفزيون المصري، خلال حواره مع "نشرة التاسعة"، المذاعة عبر القناة الأولى، أن الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين لا تتوقف للحظة، من حيث تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة عبر معبر رفح، وأيضًا استقبال الجرحى والمصابين.

وأشار جميل إلى أن الخدمات العلاجية الأولية تتم للمصابين فور وصولهم معبر رفح، ثم ينتقلون عبر عربات الإسعاف إلى المستشفيات في شمال سيناء.

مراسل التليفزيون المصري نشرة التاسعة القناة الأولى مطار العريش رفح معبر رفح غزة شاحنة مساعدات قطاع غزة بلجيكا الإمارات الأردن

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل| شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

ناهد السباعى: "علينا قبول المثلية الجنسية.. وربنا ذكرهم فى القرآن"

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251