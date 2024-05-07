خالد بيبو ينهى تأشيرات رحلة تونس.. وغدًا حفل تأبين العامرى فاروق

أنهى خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الأهلي وسمير عدلي المدير الإداري الإجراءات الخاصة بالسفر إلى تونس، استعدادًا لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 18 مايو.

ونجح مدير الكرة بالنادي الأهلي في الحصول على تأشيرات السفر لجميع اللاعبين بالمصابين في وقت قياسي وقام بحجز الطائرة الخاصة بناء على قرار مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب الذي يترأس بعثة الفريق الأول.

وتحدد موعد مبدئي للسفر إلى تونس 15من الشهر الحالي بينما يسبق البعثة بـ24 ساعة كل من خالد بيبو وسمير عدلي لحجز فندق الإقامة وملعب التدريب.

في المقابل وجهت إدارة الأهلي الدعوة لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وعدد من مسئولي الاتحادات الرياضية لحضور حفل تأبين العامري فاروق نائب رئيس النادي السابق المقرر لها غدًا 8 مايو الذي سيقام بصالة الأمير عبدالله الفيصل.

وستقوم إدارة الأهلي بإزاحة الستار عن التمثال الذي تم نحتنه ليتم وضعه داخل المبنى الإداري الذي أطلق عليه اسم العامري فاروق بمقر الجزيرة.

طبيب الأهلى: الأشعة تثبت إصابة السولية بشد فى العضلة الضامة

الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قال إن الأشعة التي أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

كان عمرو السولية قد تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني تعديلًا على تشكيل الأهلي بعد إعلانه بشكل رسمي إشراك كريم نيدفيد بدلًا من عمرو السولية، الذي خضع لفحوصات طبية، وأجرى أشعة أمس أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة بالقدم اليسرى.

وخاض الأهلي مرانه مساء أمس على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.