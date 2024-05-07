الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"عمدة التشخيص فى بر مصر" بسينما الهناجر بالقاهرة والإبداع بالإسكندرية

كلام في السينما
كلام في السينما

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدة من أمسيات "صالون كلام في السيما" مع المخرج أشرف فايق، للاحتفاء بمشوار الفنان صلاح السعدني، بعد رحيله منذ أسابيع.

أمسيات فنية للاحتفاء بمشوار الفنان صلاح السعدنى

وتأتي الأمسيات الفنية بـ سينما الهناجر، وذلك يوم الخميس ٩ مايو، كما يعرض بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية مساء الخميس ١٦ مايو في الساعة السابعة مساء.

تتناول الأمسيات الفنية، مشوار الممثل القدير صلاح السعدنى "عمدة التشخيص في بر مصر" واستعراض مسيرته الفنية وأبرز الأدوار في مشواره الفني.

ويستضيف الصالون مجموعة كبيرة من الفنانين والإعلاميين: المخرج الكبير محمد فاضل، المخرج السينمائي عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المنتج السينمائي دكتور محمد العدل، الكاتب الصحفى محمد هاني، النجم محمد رياض، والفنان ياسر علي ماهر، الفنانة د. سحر حلمي، الفنان مجدي فكري، الفنان محمود البزاوي، الفنان محمد إسماعيل عبد الحافظ، الفنان دكتور أيمن عبد الرحمن، الفنان محمود عبد الغفار، الكاتب والإعلامي جمال عبد الناصر والمصور أحمد إسماعيل.

"عمدة التشخيص فى بر مصر" بسينما الهناجر بالقاهرة والإبداع بالإسكندرية

عن الفنان صلاح السعدنى

 صلاح السعدني من مواليد ٢٣ اكتوبر ١٩٤٣، من خشبة المسرح، جاء انطلاق السعدني بمسرح جامعة القاهرة، ثم شارك بدور صغير في مسرحية "لوكاندة الفردوس" التي لعب بطولتها عبد المنعم مدبولي وأمين الهنيدي.

درس السعدني بكلية الزراعة مع صديقه المقرب عادل إمام، وشارك الثنائي في عدة أعمال مؤثرة على مدار ما يقرب من 60 عامًا.

 كانت أول أعماله مسلسل الرحيل عام ١٩٦٠م وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام ١٩٦٤م فى مسلسل الضحية، كما تميز بأعماله الدرامية بشكل ملحوظ ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان.

ولمع اسم السعدني في التمثيل في منتصف الستينيات، واشتهر بعدة أدوار في المسرح والسينما والتلفزيون، قبل أن يحصل على فرصة إثبات موهبته في أعمال هامة في السبعينات في عدد من الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية ومنها "الأرض"، "أغنية على الممر"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "العمر لحظة".

وغاب صلاح السعدني عن الأضواء والظهور في الإعلام، منذ عمله الدرامي مسلسل "القاصرات" في 2013، حيث اعتزل من وقتها التمثيل والعمل بالفن.

صلاح السعدني الفنان صلاح السعدني المسرح جامعة القاهرة صندوق التنمية الثقافية سينما الهناجر أرابيسك الأرض

الأكثر قراءة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

بعد ضبطه متلبسًا.. مجدى شطة: "السلاح بتاعى والمخدرات مش بتاعتى"

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

القبض على مجدى شطة "متلبسًا" فى المرج

"القاهرة الإخبارية" تكشف حقيقة سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح وكرم أبوسالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة