في اليوم العالمي للربو.. كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على تفاقم نوباته

يمكن أن تحمل موجة الحر المستمرة أخبارا سيئة لمرضى الربو الذين قد يعانون من تفاقم أعراضه، فالطقس القاسي، بما في ذلك الحرارة الشديدة، يسبب تهيج والتهاب الشعب الهوائية وتضيق القصبة الهوائية، وتؤثر درجة الحرارة الحارقة أيضًا على جودة الهواء مما قد يزيد من تلوث الأوزون والتلوث بالجسيمات. كل هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى نوبات الربو أوتفاقم المرض، لذلك من المهم لمرضى الربو تجنب التعرض للحرارة، والبقاء رطبًا واتباع الأدوية الموصوفة لهم.

الربو

الربو، مرض تنفسي شائع يسبب التهاب وتضييق المسالك الهوائية الصغيرة في الرئتين، يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثيرة للقلق مثل السعال والأزيز وضيق التنفس وضيق الصدر. يتم الاحتفال باليوم العالمي للربو كل عام في أول يوم ثلاثاء من شهر مايو لنشر الوعي حول أمراض الجهاز التنفسي وكيفية إدارتها لتقليل الوفيات وتحسين نوعية الحياة. يتم الاحتفال باليوم العالمي للربو هذا العام يوم الثلاثاء 7 مايو.

"في الظروف الحارة والرطبة، تصبح إدارة الربو صعبة بشكل خاص بسبب العديد من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض. ​​يمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى التهاب مجرى الهواء، وتضيق القصبات الهوائية، وزيادة التعرض لملوثات الهواء، وكلها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الربو. أحد التحديات الرئيسية التي تواجه يعاني مرضى الربو أثناء موجات الحر من زيادة التهاب الشعب الهوائية. يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة ومستويات الرطوبة إلى إطلاق الوسائط المؤيدة للالتهابات في الشعب الهوائية، مما يسبب تورم وتضييق القصبات الهوائية، وهذا الالتهاب يجعل من الصعب على الأشخاص المصابين بالربو التنفس.