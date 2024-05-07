"كتلة الحوار" تدين الاعتداءات الإسرائيلية على رفح وترفض السيطرة على المعبر من الجانب الفلسطينى

أدانت كتلة الحوار الوطني العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، والعمليات العسكرية على رفح الفلسطينية والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وإغلاقه بالكامل من قبل قوات الاحتلال في مخالفة صريحة وفجة لاتفاقية "حركة التنقل والوصول" التي تم الاتفاق عليها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في ٢٠٠٥ وسميت باتفاقية "المعابر".



وأشارت إلى أن إسرائيل بتعنتها وغرورها وخرقها كل الاتفاقات والأعراف الدولية والإنسانية تهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني من النازحين والملتجئين على أبواب المعبر، كما أنها تفشل جهود الإغاثة الإنسانية من دخول الجرحي وعبور المساعدات الإنسانية والطبية.

حرق المراحل

وطالبت كتلة الحوار إسرائيل وبشكل قاطع وقف سياسة "حرق المراحل" وإفشال المفاوضات وممارسة الضغوط للمدى الأخير على الشعب الفلسطيني، مما يهدد بإفشال الأطراف الساعية للملمة الأمور وعقد الهدنة وفي القلب منها الجهود المصرية.



وأهابت كتلة الحوار بكل الأطراف الدولية الاضطلاع بمسئولياتهم والضغط على إسرائيل للانسحاب من على أبواب معبر رفح من الجانب الفلسطيني ووقف القتال فورًا والانتقال لعملية سياسية متكاملة والاذعان لحل الدولتين بشكل عاجل من أجل سلام مستقر وعادل.

وأكدت كتلة الحوار دعمها الكامل كل الخطوات والمساعي المصرية لتفعيل المفاوضات والوصول لحلول لصالح الشعب الفلسطيني المكلوم.