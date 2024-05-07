الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى الليلة

استعدادات أمنية لتأمين
استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

أنهى رجال الأمن تأمين مباراة الأهلى والاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير والمدرجات ومنع الدخول بالمحظورات، مع تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

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فريق كامل يغيب عن الأهلي أمام الاتحاد السكندري

ويحتل الأهلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق ثمانية انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 14.

في المقابل، يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا.

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