الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

نشأت مرسي: صفقة رأس الحكمة ساهمت في تنشيط الاستثمار بمصر

نشأت مرسي
نشأت مرسي

قال المهندس نشأت مرسي، رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات تمثل اتفاقية تاريخية بين البلدين، أحدثت آثار إيجابية عدة على العديد من الجوانب.

وأضاف مرسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تمتلك الصفقة أهمية استراتيجية كبيرة للبلدين، حيث تعزز التعاون العسكري والاقتصادي بينهما، مؤكدا أن الصفقة تسهم في تعزيز االتبادل التجاري بين البلدين وتفتح الأبواب أمام فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار.

تابع أنها أيضا تسهم في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين الجانبين، ما يعزز التطور التقني والابتكار في مجالات عدة.
وأكد أنه تعزز العلاقات الدبلوماسية والثقة بين الدولتين، مما يعزز التعاون الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه تساهم الصفقة في تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى الحياة للمواطنين في البلدين.

 صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات

وأكد أنه تظهر صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات آثارًا إيجابية متعددة تعزز التعاون والتنمية في المنطقة.

وأشار إلى أنه واحدة من الآثار الإيجابية البارزة لصفقة رأس الحكمة هي تعزيز التعاون بين مصر والإمارات،  كما تعتبر الصفقة خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثمار المشترك بين البلدين، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات في مجالات متعددة

استطرد، أنه بالإضافة إلى ذلك، تسهم الصفقة في تحفيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات المختلفة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويسهم في رفع مستوى المعيشة، كما تعزز الصفقة التبادل الثقافي والتعاون العلمي بين الجانبين، مما يساهم في نشر الوعي والمعرفة وتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.

اختتم مرسي بأن رأس الحكمة بين مصر والإمارات تمثل شراكة استراتيجية تعود بالفوائد الكبيرة على البلدين في مجالات متعددة، وتمهد الطريق للتعاون المستقبلي والتنمية المستدامة في المنطقة.

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