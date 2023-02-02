«صنايعية مصر»: شركة شيبسى ساهمت فى تحسين زراعة البطاطس بمصر

قال الكاتب عمر طاهر، إن أعضاء إدارة شركة شيبسي، بعد الخسارة التي تحققت في مبيعات شركة "شيبسي" نتيجة لوجود منافس آخر عالمي لهم بمصر، وقرروا العمل على عدة نقاط لتطوير مشروعهم.

وأضاف "طاهر" خلال حلقة برنامج "صنايعية مصر"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الشركاء رأوا أنهم في حاجة لبداية جديدة ولذلك قرروا عمل ورشة لمدة 6 أشهر لتطوير الجودة، وعدم تصدير البطاطس للخارج والارتقاء بالطعم والوقوف على الأخطاء، وبعدها أعدوا حملة إعلانية كبيرة ركزت على جودة المنتج وبنفس التكلفة، بالإضافة لربطها بالوطنية خاصة أن الشركة المنافسة عالمية.

وتابع: أنه بعد أشهر دخل مدير الشركة العالمية وهو يصرخ وقال إنه لا يستطيع المنافسة، في هذه المرة اندمجوا مع الشركة العالمية بشروطهم، وبعدها قامت الحملة الفلسطينية ومعها كانت هناك مقاطعة لكل المنتجات التي تخدم المحتل ومنها الشيبسي.

وأشار إلى أنهم اجتمعوا وقرروا فض الشركة، لأنهم رجال جيش والشركة احترمت رغبتهم وقررت شراء نصيبهم بشرط أنهم لا يقدمون منتجا منافسا لهم لمدة خمس سنوات.

وأضاف أن هذه التجارة ساهمت في تحسين زراعة البطاطس في مصر، وجودة الملح وصناعة الكرتون والبلاستيك، وأصبح اسم شيبسي يطلق على كل البطاطس في البيوت على أي نوع بطاطس.