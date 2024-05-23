القبض على سائق أصاب ابن عمه بطلق ناري بسبب الخلاف على قطعة أرض بسوهاج

تمكنت قوات مباحث سوهاج، من القبض على سائق أطلق الرصاص على ابن عمه في مشاجرة بسبب خلافات الأرض الزراعية، فأصابه بطلق ناري في ساقه بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

البداية بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، بوصول المدعو "محمد.. ع" عامل زراعي ويقيم بدائرة المركز إلى المستشفى مصابًا بطلق ناري بالساق اليمني وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وانتقل مدير المباحث الجنائية، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، وأقوال المصاب، قيام نجل عمومته المدعو " فارس.. س" سائق ومقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها، بسبب خلاف بينهما على قطعة أرض زراعية بذات الناحية.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.