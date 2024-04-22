أب ينتحل صفة ضابط.. تفاصيل إطلاق نار أمام مدرسة دولية بالمعادى

شهدت منطقة زهراء المعادي حادث إطلاق نار أمام إحدى المدارس الدولية، حيث قام أحد أولياء الأمور بإطلاق الأعيرة النارية لفض مشاجرة بين الطلاب.

حاولت أنقذ ابني

وقال المتهم بعد القبض عليه، إنه توجه لاصطحاب ابنه من أمام إحدى المدارس الدولية بعد انتهاء اليوم الدراسي، إلا أنه تفاجأ بطالب في المرحلة الثانوية يتعدى بالضرب على نجله بمعاونة والده وعدد من زملائه.

وأضاف أنه حاول الدفاع عن نجله إلا أنه فشل، فذهب إلى سيارته وأخرج "طبنجة صوت" أطلق منها عدة طلقات تحذيرية في الجو ليُبعد الطلاب عن نجله ويتمكن من إنقاذه.

بلاغ بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية

ورصدت أجهزة الأمن بالقاهرة مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وإطلاق النيران أمام مدرسة دولية في المعادي من قبل ولي أمر ادعى أنه ضابط شرطة، فقام بالتعدي على طلاب، وأطلق النار لتخويفهم خلال مشاجرة مع ابنه بالمدرسة.

وكشف التحقيقات الأولية عن أن قسم شرطة البساتين تلقى بلاغًا من الأهالي بالقبض على مهندس بترول انتحل صفة ضابط شرطة واقتحم مدرسة بنطاق دائرة القسم، وأطلق أعيرة نارية لإثارة الذعر في نفوس الطلاب لتشاجر نجله مع آخرين.