رئيس اتحاد اليد: جميع الأندية تخدم على المنتخب قبل خوض منافسات أولمبياد باريس 2024

كشف محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، أن جميع الأندية والمنافسات المحلية تقوم بخدمة المنتخب والاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس المقبلة هذا الصيف (2024).

وقال محمد الأمين خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7: "منتخب اليد سوف يلعب على حصد ميدالية أولمبية رغم قوة المنافسة فى أولمبياد باريس المقبلة والمجموعة الصبعة التي يتواجد بها الفراعنة".

وأضاف الأمين: "مصر تمتلك إمكانيات عالية من حيث البنية التحتيه والصالات لاستضافة أكبر البطولات العالمية فى كرة اليد، نحن جاهزين دائما لتنظيم الأحداث الكبرى وأول بطولة شهر أكتوبر المقبل".

وواصل: "هناك تجهيز كبير من قبل الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد استعدادًا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، حيث هناك لاعبين تتأهل من الإصابة فى الرباط الصليبى، حاليا للتواجد فى القائمة التى تضم 18 لاعبا".