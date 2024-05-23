بمشاركة وزيرة الهجرة.."اتحاد المصريين بالخارج " يبحث مخاطر الهجرة غير الشرعية

ينظم اتحاد اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الخميس الملتقي الاول له تحت عنوان "مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الدولي" وذلك بمشاركة وزير الهجرة سها الجندي وعدد من قيادات وزارة الشباب.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، إن الملتقي يأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة الهجرة الغير الشرعية وتماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتزام مصر بمكافحة هذه الظاهرة حيث يسعي الاتحاد لدعم جهود القيادة السياسية التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة من السواحل المصرية منذ، عام 2016فضلا عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر؛ يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمصريين.

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن الملتقي سليقي الضوء علي أهمية تأهيل وتدريب الشباب الراغب في الهجرة وذلك من خلال انشاء مراكز للتأهيل والتدريب للعمالة الراغبة في الهجرة بالتنسيق مع الدول المضيفة يتم فيها التدريب وفقًا لاحتياجات سوق العمل بتلك الدول، بالإضافة الى وحدات تدريب متنقلة بالقرى الأكثر تصديرًا للهجرة برعاية الوزارات المعنية والتعاون مع اتحاد شباب المصريين بالخارج.

وأشاد الدكتور محمود حسين بالجهود التي تقدمها وزارتي الشباب والهجرة فى ملف الهجرة غير الشرعية، وما يمكن التعاون بين وزارات الشباب والهجره والعمل في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء وتطوير وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلي التوجيهات الرئاسية بدراسة الأسواق العربية والأوروبية وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق للشباب المصري المؤهل، بهدف تحقيق المردود المجتمعي المنشود وزيادة فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب".

وزارة الهجرة تطلق رابط تسجيل للطلاب المصريين في قيرغيزستان

تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن كثب تطورات الوضع مع الطلاب المصريين في قيرغيزستان من واقع اهتمامها بجميع الجاليات المصرية، وبشكل خاص الطلاب المصريين بالخارج.

وفي هذا الصدد، صرحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة موقف أبنائنا الطلبة في قيرغيزستان، وأن هناك تواصلا مستمرا معهم هناك لضمان سلامتهم.

وأعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إطلاق رابط استمارة تسجيل إلكترونية، تم إنشاؤها خصيصا للتواصل المستمر مع طلابنا في قيرغيزستان ومتابعة أوضاعهم وأي مستجدات تطرأ على الوضع لسرعة التدخل، وهو الرابط التالي:

https://forms.gle/r7zJqECzUehiX7mu5