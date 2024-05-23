الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة موقف أبنائنا الطلبة في قيرغيزستان

الهجرة
الهجرة

تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن كثب تطورات الوضع مع الطلاب المصريين في قيرغيزستان من واقع اهتمامها بجميع الجاليات المصرية، وبشكل خاص الطلاب المصريين بالخارج.

وفي هذا الصدد، صرحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن هناك غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة موقف أبنائنا الطلبة في قيرغيزستان، وأن هناك تواصلا مستمرا معهم هناك لضمان سلامتهم.

وأعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إطلاق رابط استمارة تسجيل إلكترونية، تم إنشاؤها خصيصا للتواصل المستمر مع طلابنا في قيرغيزستان ومتابعة أوضاعهم وأي مستجدات تطرأ على الوضع لسرعة التدخل، وهو الرابط التالي:
https://forms.gle/r7zJqECzUehiX7mu5.

جندي: التواصل مستمر مع أبنائنا الطلبة في قيرغيزستان لضمان سلامتهم

وأكدت وزيرة الهجرة على متابعة الموقف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشددة على أن هناك تواصلًا دائمًا ومباشرًا مع طلابنا المصريين في قيرغيزستان - كما هو الحال الآن - من خلال كل منصات التواصل الاجتماعي.

كما جددت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مناشدة الطلاب المصريين الدارسين هناك بضرورة الالتزام بإرشادات وزارتي الداخلية والتعليم العالي في قيرغيزستان، ومتابعة الموقف مع السفارة المصرية هناك، وكذلك الالتزام بالمكوث في أماكن السكن والدراسة "أونلاين" لمدة أسبوع، حتى يتم تعديل الإرشادات من السلطات المعنية.

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