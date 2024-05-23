الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينها 7 أفلام فى خميس السينما.. أبرز فعاليات اليوم لصندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الخميس 23 مايو، العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، عبر مراكزه الإبداعية المختلفة في القاهرة والإسكندرية، نرصدها لكم في هذا التقرير.

 

7 أفلام للشباب في خميس السينما 

 

ففي إطار خطة وزارة الثقافة في دعم الموهوبين فنيا، يعرض برنامج "خميس السينما"، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة دكتور وليد قانوش، مجموعة من الأفلام القصيرة الروائية والتسجيلية، وهي: "وهم الضباب، وثالثهما، من غير معاد، مرفوض، خوف، ورق البردي وأم كلثوم" وذلك في السابعة من مساء غد، وذلك في رحاب سينما مركز الإبداع الفني، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة. 

 

ويعقب عروض الأفلام ندوة مع صناع الافلام والجمهور عن سمات الفيلم الروائي والتسجيلي.

 

وكان برنامج “خميس السينما”، قد بدأ نشاطه في يناير الماضي تحت إشراف الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، لعرض أفلام سينمائية متنوعة من حيث النوع، المدة الزمنية، والقضايا المختلفة، ويستهدف تقديم أهم التجارب الفنية السينمائية الشبابية المستقلة، ومناقشة صناعها سواء كانوا محترفين أو هواة.

 

أحمد صبري وفرقته بالسحيمي

كما يقيم مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز بالجمالية، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء، حفل الموسيقى العربية للفنان أحمد صبري وفرقته٠

 

ويضم برنامج الحفل مجموعة مميزة من الأغاني الطربية منها: يا "مسافر وحدك"،"أنسى الدنيا"،"جانا الهوا"،"دارت الأيام"،"أنا لك على طول"، "أهو ده اللي صار"،"جميل وأسمر"، "أهواك"،"كعب الغزال"، "عنابي"،"ساكن في حي السيدة"،"مابيسالش عليا أبدا"،"علي رمش عيونها"،"قوللي عملك أيه"، وسواح.

 

90 شمعة في عيد الإذاعة المصرية

وفي السادسة مساء، وضمن فعاليات صندوق التنمية الثقافية ليوم الخميس، تعقد ببيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، أمسية جديدة من أمسيات صالون العم قطامش، وتعقد تحت عنوان “90 شمعة في عيد الإذاعة المصرية”، مع الشاعر ياسر قطامش. 

 

قطامش تخصص في كتابة نمط من الشعر الساخر أطلق عليه الشعر "الحلمنتيشي" وهو الشعر الذي يمزج بين العربية الفصحى وألفاظ العامية المصرية. كتب العديد من الكتب والدواوين الشعرية بالإضافة إلى الكثير من القصائد والكتابات الساخرة التي نشرت في عدد من الصحف المصرية والعربية، بلغت مؤلفات قطامش 35 كتابًا تتسم جمعيها بالمرح والفكاهة، منها "القلب في ورطة بين ليل وبطة"، "حكاوي الولد الغلباوي"، "عجائب الأشعار في الجد والهزار"، "كارت شحن عاطفي"، "يوميات موكوس بن ملحوس"، تم تكريمه من جامعة تبليسي الجورجية سنة 2007 عن كتاب "الهوامش لابن قطامش".

صندوق التنمية الثقافية برنامج خميس السينما مركز ابداع بيت السحيمي مركز الإبداع الفني بساحة الأوبر عيد الإذاعة المصرية الشاعر ياسر قطامش

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