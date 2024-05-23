وزير الرى يلتقى مدير عام اليونسكو للعلوم الطبيعية

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، ليديا آرثر بريتو، مساعد مدير عام اليونسكو للعلوم الطبيعية، وذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.

وأشاد الدكتور سويلم بالدعم الذى قدمته منظمة اليونسكو لمبادرة AWARe من خلال القرار الذى أصدره المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في شهر مارس ٢٠٢٤ بدعم المبادرة وذلك بإجماع الدول الأعضاء بالمنظمة، كما أشاد بمجهودات اليونسكو خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه في مجال صياغة الإجراءات التنفيذية لمسار "المياه والزراعة المطرية" أحد مسارات مبادرة AWARe.

التنسيق المشترك مع اليونسكو

كما أشار الدكتور سويلم إلى اهتمام الوزارة باستمرار التنسيق المشترك مع اليونسكو في دعم مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة الذى تم تدشينه كمركز إفريقى للمياه والتكيف المناخى، مؤكدًا على أهمية قيام اليونسكو بالمساهمة في حشد الدعم المالى لهذا المركز الهام لتوفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

كما أشار للتنسيق الجارى حاليًا بين الوزارة ومنظمة اليونسكو بدعم وزارة الموارد المائية والري فى إنشاء متحف للرى للحفاظ علي تراث الوزارة وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه، ودعم الوزارة فى الحفاظ علي منشآت الري ذات الطابع التراثي وترميم الوثائق التاريخية المهمة (الكتب والخرائط والتقارير والصور)، والمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر وتوثيق منشآت الري الأثرية والتعريف بتراث الري في مصر.

وكان الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، قد التقى السيد شيخ تيديان دايي، وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في مجال المياه، على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.

وأعرب الدكتور سويلم عن رغبته فى تعزيز التعاون بين مصر والسنغال فى مجال المياه تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتى تهدف لتحقيق التنسيق المشترك في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات بين البلدين.