الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الرى يلتقى نظيره الناميبى ورئيس مرفق المياه الإفريقى

وزير الري
وزير الري

على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه.. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة، بكارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي ورئيس مرفق المياه الإفريقي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه وتبادل الآراء حول أولويات مشروعات المياه القابلة للتمويل في القارة الإفريقية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور سويلم على استمرار الجهود التى تبذلها مصر خلال رئاستها للأمكاو لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الثلاث المقبلة، وصياغة "رؤية إفريقيا للمياه" لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ "إفريقيا التي نريدها".

كما أكد حرص مصر على استمرار التعاون مع ناميبيا تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية فى شهر نوفمبر ٢٠٢٣ والبدء في صياغة مشروعات مشتركة ضمن أولويات واهتمام للبلدين.

كما أشار إلى أهمية مشاركة دولة ناميبيا فى مبادرة AWARe للاستفادة مما تقدمه المبادرة من فرصة للحصول على تمويلات من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول مستهدفات الاجتماعات الوزارية القادمة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والتنسيق القائم مع اللجان المختصة بالموارد المائية بالاتحاد الإفريقى.

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