الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مصر الجديدة" توافق على عرض "مدينة مصر" لتطوير نيو هليوبلس

ارشيفية
ارشيفية

وافقت شركة مصر الجديدة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على عرض شركة مدينة مصر لتطوير 491 فدانا.

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، قرارات مجلس الإدارة بعد استكمال ما تم من مفاوضات وإجراءات بشأن العروض المقدمة من المطورين، للمشاركة على تطوير مساحة 491 فدانا بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة، ودراسة العروض المقدمة للشركة.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل إلى البورصة اليوم، إن مجلس الإدارة وافق على التعاقد مع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير كونها الأعلى تقيما بشأن تطوير منطقة إسكان متكامل الخدمات على مساحة 491 فدانا قابلة للعجز والزيادة، وبحد أدنى مضمون 53.180 مليار جنيه يسدد على 9 سنوات من تاريخ التعاقد، ونسبة مشاركة 36.5% للوحدات النصف تشطيب من إجمالي الإيرادات بالإضافة إلى 20% من تشطيب الوحدات في حالة البيع بالتشطيب.

وأوضحت الشركة، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة 194.4 مليار جنيه خلال 12 عاما، وتبلغ حصة شركة مصر الجديدة منها 70.9 مليار جنيه، ووفقا للعرض الفني والمالي النهائي المقدم من مدينة مصر وتلتزم شركة مدينة مصر بسداد دفعه مقدمه 1.100.000.000 جنيه دفعة واحدة عند توقيع العقد ووفقًا للعرض النهائي المقدم منه والمقبول للشركة.

كانت أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في وقت سابق من الشهر الماضي، تلقيها عروضا فنية ومالية من كل من شركة هايد بارك وشركة مدينة مصر وشركة ماونتن فيو للمشاركة بمدينة  نيو هليوبليس.

وحسب إفصاح الشركة المرسل إلى البورصة حينها، تم الانتهاء من التقييم الفني للثلاث شركات المقدمة، ومن المتوقع نهو التقييم المالي قبل نهاية الشهر الحالي وعرضه على مجلس إدارة الشركة للاختيار الأنسب. 

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