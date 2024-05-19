الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انعقاد الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.. الخميس

شركة مصر الجديدة
شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

تعقد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، الجمعية العامة لها، الخميس المقبل الموافق 23 مايو.


ومن المقرر أن تعتمد الجمعية العامة للشركة الموافقة على مشاركة احدي شركات قطاع الخاص في تطوير نحو 450 فدانًا بمدينة نيوهليوبلس في إطار العمل علي تنمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير محفظة أراضي الشركة.


وكان المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، قد كشف في تصريحات لـ"الدستور" عن توجه الحكومة نحو فتح التعاون مع القطاع الخاص في إطار العمل علي تعظيم الاستفادة من أصول شركات قطاع الأعمال العام.


وأوضح الوزير، أن الحكومة فتحت صندوق الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة للقطاع الخاص في إطار تعزيز التعاون المشترك والعمل على تنمية استثمارات شركات قطاع الأعمال العام وتعظيم الاستفادة من محفظة أراضي الشركات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن استثمارات شركات قطاع الأعمال العام مع القطاع الخاص ضخمة للغاية وهي تسهم في تنمية الاستثمارات العامة للدولة في إطار العمل علي تنمية مضاعفة حجم ايردات الشركات في إطار العمل علي المشاركة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات الكبرى التي تمثل قيمة حقيقية تعمل على زيادة الموارد المالية للشركات. 


يذكر أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، قد قامت بالتعاون مع عدد من المطورين الكبار في إطار العمل علي تعظيم الاستفادة من تطوير محفظة الأراضي، حيث تستهدف الشركة تحقيق عواىد استثمارية بنحو ضخمة باستثمارات تصل إلى نحو 150 مليار جنيه خلال السنوات القادمة مما يسهم في زيادة إيرادات الشركة التي تمتلك محفظة أراضي ضخمة للغاية. 

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